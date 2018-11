Zoek je nog een ideale locatie voor je huwelijk? Dit Italiaanse kasteel kan je huren voor 100 euro avh

29 november 2018

16u59

Ben je nog op zoek naar een mooie maar betaalbare trouwlocatie? Dan stopt je zoektocht nu, want het prachtige Castello di Roccascalegna kan je huren voor amper 100 euro per nacht.

Het Castello di Roccascalegna, ook wel het ‘Kasteel in de Lucht’ genoemd, ligt op een bergtop in het dorpje Roccascalegna, op zo’n 150 kilometer van de hoofdstad Rome. Je kan het kasteel huren voor trouwfeesten, kerstfeesten of andere feestelijkheden voor de belachelijke prijs van 100 euro per nacht.

Het kasteel bestrijkt een oppervlakte van 700 vierkante meter. In de grote kapel kunnen allerhande ceremonies georganiseerd worden en de kasteeltoren biedt plaats voor stevige feestjes. Het uitzicht vanuit de toren is bovendien adembenemend.

Lokale economie aanzwengelen

Waar zit het addertje, horen we je vragen. Wel, nergens. De burgemeester van Roccascalegna, Domenico Giangiordano, hoopt met deze unieke promotie de leegloop in zijn stad tegen te gaan. “100 euro per nacht is eigenlijk gewoon een fooi”, vertelt Giangiordano aan CNN. “We willen de lokale economie aanzwengelen door met deze unieke setting een elitecliënteel te lokken.”

Wandelschoenen

Het enige nadeel is misschien wel de ligging, want het kasteel op de bergtop is moeilijk te bereiken. Er lopen geen wegen naar het kasteel en je geraakt er enkel via ongemakkelijke paadjes. Stevige wandelschoenen zijn dus zeker geen overbodige luxe voor wie het kasteel wil bezoeken.

Boeken kan op de website van Castello di Roccasalegna.