Zo zag je Brugge nog nooit: freerunner neemt je al lopend, springend en buitelend mee over historische daken sam

20 augustus 2018

14u44

Bron: Red Bull Media 1 Reizen Begin juni al doken beelden op van een jongeman die over daken liep en sprong op de Brugse Markt. Al snel bleek dat de stunts dienden voor filmopnames, een samenwerking van Red Bull en de Stad Brugge. Het eindresultaat is nu klaar en heet What Tourists Don’t See.

De beelden tonen de stad vanuit een heel ander perspectief, in de voetsporen van de Australische freerunner Dominic Di Tommaso. "Hoog boven de stad, op en over daken, torens, trapgevels en kathedralen, neemt hij je mee op een atletische reis langs de mooiste plekjes van de Brugse binnenstad", klinkt het.



"Vooral mijn uitzicht bovenop het Belfort zal ik nooit vergeten", zegt Di Tommaso. "Mijn voeten die op 60 meter hoogte over de rand bengelen, met uitzicht over de hele stad. Onvergetelijk. De kans om daarboven te zijn - ik weet zelfs niet of iemand het me ooit voordeed - is iets wat me altijd zal bijblijven."

Geen stuntman

Naar aanleiding van de beelden die in juni opdoken, benadrukt Di Tommaso dat hij geen stuntman is, maar een atleet. "Ik heb alles op elk moment perfect onder controle. De sprongen die je ziet, zijn ingestudeerd en duizenden keren uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving. Ik doe dit niet voor de kick of voor de adrenaline. Het draait om controle en je bewust zijn van wat je lichaam kan en niet kan".



Hij legt nog uit dat freerunning niet draait rond adrenaline. "Als je voor de kick springt, neem je risico’s en maak je fouten. Ik wil na een sprong geen ‘wauw’ met applaus en verwonderde blikken. Wel dat de mensen zeggen: 'Die man is een atleet. Hij weet wat hij doet'. Met mijn sport wil ik focus en controle tonen, en waartoe ons lichaam in staat is."

Vloeibaar Brugge

"Een professioneel Brugs team legde alles vakkundig vast, en toverde Vloeibaar Brugge - het thema van de lopende Triënnale - om naar Vluchtig Brugge", laat de Brugse burgemeester Renaat Landuyt weten. "De hele wereld kan zo meegenieten van Dominics kunnen: topsport over onze bekende gevels, torens, bootjes en straten. We zijn erg blij om zo samen met Red Bull Dominics droom te helpen verwezenlijken. En het doet je als kijker natuurlijk zin krijgen de Triënnale en alle andere troeven van Brugge te ontdekken. Al blijven onze bezoekers best veilig met beide voeten op de grond."

Het project vroeg twee jaar voorbereiding en werd gefilmd in drie dagen, met een crew van 20 mensen met nog eens 20 figuranten, twee drones en drie camera’s. "Dominic versleet twee paar schoenen, deed 16 locaties aan, liep meer dan 23 kilometer door de Brugse binnenstad en klom op het Belfort tot 63 meter boven de grond", meldt Red Bull nog. "Gedurende de opnames was er steeds een stuntcoördinator aanwezig om de veiligheid van zowel atleet als crew te garanderen."

Dit zijn beelden die al opdoken in juni: