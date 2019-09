Disneyland Paris Gesponsorde inhoud Zo ver gaat de cast van Disneyland Paris om je verblijf sprookjesachtig te maken Aangeboden door Disneyland Paris

13 september 2019

08u00 0 Reizen Lang niet alleen de adembenemende attracties en Disney figuren maken een bezoek aan Disneyland Paris magisch. Ook de cast die in de parken werkt, gaat tot het uiterste om elke gast een onvergetelijke tijd te bezorgen. Hoe zij dat doen? De volgende verhalen lichten een tipje van de sluier.

Er was eens … een Disney prinses

“Toen ik nog aan de balie van City Hall werkte, kwam er op een dag een Spaanse familie met een dochtertje van 5 naar me toe. Het meisje was blind”, vertelt Disney Communication Assistant Ulysse Cuvelier.

“Het was haar droom om een echte Disney prinses te ontmoeten en een knuffel te geven. Helaas was het gezin er maar één dag en waren ze al te laat om naar Princess Pavilion te gaan of de parade bij te wonen. Ze vroegen of wij iets konden regelen.” Omdat Disneyland Paris een grote organisatie is, is het moeilijk om de planningen die nauwkeurig op elkaar zijn afgestemd door elkaar te halen. “We belden naar de verantwoordelijke van de parade, maar helaas was het niet haalbaar om een privémoment met een van de prinsessen te regelen. We geven echter nooit op! We wilden de droom van het meisje dolgraag waarmaken. Heel wat telefoontjes later lukte het toch. Doornroosje kwam naar City Hall zodat het meisje haar in een van de privéruimtes kon ontmoeten. Toen Doornroosje haar omhelsde, kregen de ouders tranen van geluk in de ogen. En verschillende castmembers ook.”

Er was eens … een huwelijksaanzoek

“Ook het huwelijksaanzoek van een Britse man zal me altijd bijblijven”, vervolgt Ulysse. “Maanden voor hij met zijn aanstaande naar Disneyland Paris kwam, had hij al contact opgenomen met onze dienst Disney Special Activities. Die zorgt voor extra toeters en bellen om een aanzoek nog mooier te maken. Alles was tot in de puntjes geregeld, het enige wat de man moest doen was ons de ring overhandigen. Wij zouden die op een mooi kussentje binden en op le moment suprême tevoorschijn toveren. Alleen lukte het hem maar niet om ongemerkt naar ons toe te komen. Urenlang hebben we stiekem berichtjes naar elkaar gestuurd. Ik ben het koppel samen met een collega zelfs gaan schaduwen! Het was duidelijk dat de man steeds nerveuzer werd. Gelukkig moest zijn vriendin ein-de-lijk eens naar het toilet, zodat hij ons de ring kon toestoppen. ’s Avonds hebben wij hen vlak voor de Disney Illuminations Show begon met een excuus uitgenodigd in een private VIP-zone voor het Kasteel van Doornroosje. Zodra de show losbarstte, ging hij op één knie zitten om haar onder luid applaus en gejoel ten huwelijk te vragen en droegen wij de ring aan. Onvergetelijk.”

Er was eens … een klein Assepoestertje

“Ik was bij de ingang van Disneyland Park aan het werk, toen ik een meisje zag binnenkomen in een Assepoesterkostuum”, vertelt Disney Ambassador Giona Prevete. “Plots viel haar schoentje uit! Ze had haar vaders hand vast, maar hij had niets gemerkt en bleef gewoon doorlopen. Terwijl ze wegliep, keek ze verdrietig achterom naar haar Assepoesterschoen. Ik raapte die op en liep het gezin achterna terwijl ik riep dat ze moesten blijven staan. Net zoals in de film ben ik toen op een knie gaan zitten om het schoentje aan de voet van het ontroerde meisje te passen. Grappig hoe zo’n iconische filmscène plots werkelijkheid kan worden.”

Er was eens … een land waar iedereen danst

“Ook de vijfentwintigste verjaardag van Disneyland Paris zal ik nooit vergeten”, vult Giona aan. “Enkele maanden voor het grote feest kreeg ik een uitnodiging om mee te dansen in een flashmob tijdens de openingsceremonie. Elke medewerker van het park mocht deelnemen, zelfs als je job niets met show of dans te maken had. Geweldig! Ik stelde me meteen kandidaat. De toenmalige president François Hollande was aanwezig op de grote dag. Tijdens de speeches weerklonk er plots muziek en begonnen wij met honderden castmembers te dansen aan de trappen van het Kasteel van Doornroosje. De duizenden bezoekers hadden de flashmob absoluut niet zien aankomen en genoten met volle teugen. Net als wij.”

Er was eens … een unieke verjaardagsbadge

“Ik was enquêtes aan het afnemen van bezoekers in Disneyland Paris toen ik opeens zélf een vraag kreeg van een gezin uit het Verenigd Koninkrijk”, vertelt Disney Consumer Insight-medewerker Shirley Vanhaelewijck. “Hun dochtertje was jarig en daarom waren ze bij het servicepunt een verjaardagsbadge gaan vragen. Die kan je opspelden, waarna je van iedereen in het park gelukwensen krijgt. Maar de badges waren op… Het toeval wil dat ik enkele jaren geleden zelf mijn verjaardag had gevierd in het Disneyland Resort in California. Ik had dus een eigen verjaardagsbadge, die in ons kantoor lag. Ik ben met de badge naar het gezin gegaan en heb hem cadeau gegeven aan het meisje. Haar glimlach was goud waard.”