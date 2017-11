Zo oogverblindend is vernieuwde Boeing 777 van Emirates. En Brussels Airport krijgt de primeur Karen Van Eyken

12u47 159 Emirates 'Suite dreams': de suites in First Class van Emirates doen dromen. Reizen Op de luchtvaartshow in Dubai heeft Emirates het vernieuwde interieur onthuld van de Boeing 777. De first class oogt nog luxueuzer, maar ook business en economy kregen een fraaie opknapbeurt. En dat is goed nieuws voor Belgische reizigers want Brussels Airport zal samen met Genève als eerste de vernieuwde toestellen kunnen verwelkomen vanaf 1 december.

Emirates Elke suite kan omgevormd worden tot een comfortabele slaapkamer hoog in de lucht.

De nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten staat al jaren gekend om haar verbluffende luxe in first class en business class en doet daar nu nog een schep bovenop.

Emirates Ook het culinaire staat op een hoog niveau

In first class staan 6 grotere suites in een 1-1-1-opstelling terwijl de toestellen vroeger 8 suites hadden in een 1-2-1-indeling. De cabines zijn geïnspireerd op de Mercedez-Benz S-klasse. Elke suite beschikt over een schuifdeur voor meer privacy. De lederen zetels kunnen in geen tijd omgevormd worden tot een comfortabel bed en de reiziger een gevoel van gewichtloosheid geven. Suites die zich in de middelste rij bevinden, krijgen virtuele ramen die het uitzicht naar buiten projecteren. Wie van deze luxe wil genieten, betaalt wel tien keer de prijs van een ticket in economy class.

Emirates Bijzondere ledverlichting zorgt voor een zeer aangename sfeer.

Ook Business en economy class zijn onder handen genomen met hedendaags design en moderne kleuraccenten. De look van business class is geïnspireerd op het flashy interieur van een sportwagen.

Emirates Ook de vernieuwde business class is oogstrelend.

Emirates Een hedendaags design kenmerkt de nieuwe look.

De kleuren beige, grijs en blauw domineren het interieur van economy class. De ergonomische stoelen kregen lederen hoofdsteunen.

Emirates Passagiers in economy kunnen van enkele vernieuwingen genieten.

Emirates heeft al twee toestellen van de in totaal 165 Boeing 777's laten opsmukken. En Brussels Airport krijgt naast Genève de primeur. Het is de middagvlucht vanaf Brussel (omstreeks 14u35) naar Dubai die door de vernieuwde jumbo's zal worden uitgevoerd vanaf 1 december. Ook reizigers die om 8u20 lokale tijd vanaf Dubai een vlucht naar Brussel nemen kunnen genieten van het opgesmukte interieur. In onderstaande video kan je er al mee kennismaken.

Prettige reis!

