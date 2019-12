TUI Gesponsorde inhoud Zo neem je je kinderen mee op de rondreis van je leven Aangeboden door TUI

05 december 2019

Weet je nog? Die roadtrip door Zuid-Amerika toen jullie pas samen waren? De avontuurlijke reizen door Afrika waar je de couleur locale omarmde? Van de platgetreden paden afgaan en jezelf volledig onderdompelen in de plaatselijke cultuur… Hoe zalig was dat! Maar nu gaat dat niet meer, want er zijn kinderen. Avontuurlijke en verrassende reizen staan dus even on hold. Toch?

Kinderen en exotische bestemmingen gaan niet samen

En waarom niet? Het contact met verschillende plaatsen, culturen en omgevingen kan alleen maar een verrijking zijn voor hun ontwikkeling. Tegenwoordig kan je makkelijk family friendly georganiseerde groepsreizen of individuele rondreizen boeken. In sommige landen weet je maar beter welke wegen je wel mag inslaan en welke niet. Met de begeleiding van een ervaren reisgids ga je verder dan de gebaande paden, zonder plots in een gevaarlijke achterbuurt terecht te komen. Je hoeft ook helemaal niet ver te gaan om adembenemende reizen te maken met je familie. Ook in Europa zijn er nog heel wat mooie plaatsjes te ontdekken. Laat je bijvoorbeeld verbazen door de schoonheid van de fjorden en de charme van de traditionele dorpen tijdens een rondreis door Noorwegen of kies voor zon, zee en tapas in het zuiden van Spanje.

Rondreizen en vrijheid gaan hand in hand…

… en een georganiseerde groepsreis past niet in dat plaatje? Fout. Bij een georganiseerde rondreis is er een reisschema opgesteld waarin er ook voldoende ruimte is voor vrije momenten. Bij een rondreis van 2 weken door Thailand breng je bijvoorbeeld eerst 3 dagen door in Bangkok, waar je naast enkele gezamenlijke bezoeken een groot deel van de tijd vrij bent om de stad op eigen houtje te verkennen. Nee, je kiest niet zelf je hotels en je vluchten. Maar wees eerlijk: dat allemaal uitzoeken vooraf bezorgt je toch alleen maar onnodige stress.

Op vakantie wil ik het liefst zoveel mogelijk quality time met mijn gezin

Een op maat gemaakte reis, alsof je die zelf zou uitstippelen, maar dan zonder het hele gedoe van opzoeken en regelen en budgetteren? Het klinkt vast aanlokkelijk, maar niet iedereen heeft zin in een groepsreis. Het leven is al zo hectisch en op vakantie wil je vooral samen zijn met je gezin. Genieten van wat family time en als het kan ook nog iets meer doen dan aan het zwembad liggen. Goed nieuws: er bestaan ook individuele rondreizen op het tempo van families, helemaal aangepast aan de noden van je gezin, zonder andere groepsleden om rekening mee te houden. En wil je na de rondreis nog enkele dagen extra uitrusten aan het strand? Dan doe je dat toch gewoon.

Zo’n rondreis is niet voor onze portemonnee

Reizen kost geld. Of je het nu zelf organiseert of laat doen, je zal een serieuze hap uit je budget moeten nemen voor een onvergetelijke ervaring. Maar een georganiseerde rondreis kost daarom niet meer dan een reis die je zelf plant. Je reisagent doet immers niets anders dan de beste deals zoeken. En stressvrij je vakantie plannen is ook wel wat waard! Bovendien kan je ook een rondreis laten uitstippelen volledig op maat van jouw gezin en jouw budget. Je kiest zelf waar je naartoe wil en wat je zeker wil doen. Je legt een budget vast en laat de rest over aan de experten. Gemakkelijker kan niet, toch?

