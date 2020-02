Zo krijg je meer beenruimte op het vliegtuig: ‘de truc met rij 12' en de pluszone in de lucht

Reizen

De discussie over plaatsgebrek op het vliegtuig laait weer op na het zoveelste incident, nu uit de VS. Een passagier van American Airlines, die haar rugleuning had laten zakken, gooide een video op Twitter van de man achter haar die constant tegen haar stoel zat te timmeren. Ze zijn herkenbaar, de frustraties op 8.000 meter hoogte. Maar er valt wat aan te doen.