Zo druk is het nu in de lucht Redactie

30 juli 2018

16u05

Bron: VTM Nieuws 3

Juli zit er bijna op, augustus staat voor de deur. Op Brussels Airport levert die vakantiewissel traditiegetrouw de drukste dagen van het jaar op. Maar ook in de rest van Europa is het druk. Dat is te zien op deze beelden van het luchtruim boven Europa.