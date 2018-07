Zo betaal je op reis het voordeligst (en het veiligst) avh

Of het nu het wereldkampioenschap voetbal is, het strand in Egypte of de Turkse Rivièra: heel wat populaire reisbestemmingen voor de Belgen deze zomer liggen buiten de eurozone. Door op het juiste moment het juiste betaalmiddel te kiezen, kan je een pak geld uitsparen. Keyware, specialist in elektronische betalingen in ons land, geeft tips om veilig en voordelig te betalen op reis.

Je kan in het buitenland (gratis) met de kaart betalen

In de Europese Unie, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein betaal je om geld af te halen of om met de kaart te betalen hetzelfde als in België. (Meestal) nul euro dus. Ga je op vakantie buiten Europa? Kijk dan of je je kaart moet laten activeren in het buitenland. Zo’n activatie kan je heel gemakkelijk regelen, bijvoorbeeld door je toestemming te geven via de app van je bank.

Haal nooit geld af op de luchthaven

Bankautomaten op het vliegveld hanteren andere (lees: hogere) wisselkoersen dan in het land zelf. Als je toch een beetje geld wil afhalen - om bijvoorbeeld eten te halen op een klein lokaal marktje - dan doe je dat best aan een bankautomaat in de stad die je gaat bezoeken.

Betaal met de kaart, maar niet in euro’s

In een restaurant vraagt de ober je soms of je in euro of in de lokale munt wilt betalen? Als dit het geval is, kies dan voor de lokale munt. Als je kiest voor euro’s is het de handelaar die samen met zijn bank de wisselkoers bepaalt, en die zal zo goed als altijd nadeliger uitvallen in euro.

Vertrouw geen wisselkantoren die geen commissie aanrekenen

Want dat doen ze wel, maar op een andere manier. De wisselkoers die je in een wisselkantoor krijgt, wijkt af van de wisselkoers op de financiële markten. Je zal dus minder vreemde munten krijgen als je in een wisselkantoor gaat.

Indien je toch geld afhaalt …

… doe het dan in één keer. Het blijft interessanter om grote bedragen af te halen, want iedere keer dat je geld afhaalt, moet je een meerkost betalen. Als je meerdere keren een klein bedrag afhaalt, wordt het duurder dan één keer geld af te halen.