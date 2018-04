Zitten we straks als cowboys in het vliegtuig? LB

17 april 2018

11u09 4 Reizen Wie het woordeloos uitgevochten ellebogengevecht met de buurman/vrouw op het vliegtuig al irritant vindt, zal dit geen prettig vooruitzicht vinden. In de toekomst gaan we wellicht als ruiters naar onze vakantiebestemming vliegen. Tenminste als de Italiaanse zetelfabrikant Avioninteriors dit concept verkocht krijgt.

Op de beurs Aircraft Interiors Expo in Hamburg stelden zij hun SkyRider 2.0 voor, die ze minzaam de roepnaam 'zadelzetel' gaven. Je zal er eerder in staan dan zitten. Het bedrijf vergelijkt de zitpositie met die van een ruiter en stelt argumenteert dat cowboys urenlang in het zadel kunnen blijven zitten dus waarom zouden vliegtuigpassagiers dat niet kunnen.

Het ontwerp zou luchtvaartmaatschappijen toelaten 20 procent meer zetels in een toestel te installeren. Bovendien wegen de zadelzetels slechts de helft van de huidige stoelen. Een gelijkaardig ontwerp van dezelfde fabrikant werd in 2010 afgekeurd door de Amerikaanse overheid. Nu was er veel belangstelling van vliegmaatschappijen. Volgens de fabrikant is de zadelzetel "de heilige graal voor lagekostmaatschappijen".

