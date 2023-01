Zin in houtvuur, husky’s en hete thee? “Een shortbreak in Lapland boek je vanaf 1.250 euro per persoon, volpension en activiteiten inbegrepen”

Oudenburg Anderhalf jaar geleden ruilden Bart (37) en Ellen (37) Oudenburg voor het Hoge Noorden, nu openen ze er hun eigen vakantie­parkje: “We voelen ons intussen half Belg, half Noor”

“Heimwee? Eigenlijk niet. De enige traantjes die we hier al lieten, waren tranen van blijdschap.” Het was een sprong in het diepe, begin juli 2021, toen Bart Claeys (37) en Ellen Vantorre (37) uit Westkerke samen met hun kinderen Ilena (9) en Vidar (6) beslisten om met hun hele hebben en houden naar Noorwegen te verhuizen. Eén missie: een eigen hotel. Deze kerstvakantie is het eindelijk zover. Over husky’s en Noorse pintjes: het verhaal van een Noorse droom.

24 december