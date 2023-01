Zin in een lentecruise? Onze reisexpert tipt 4 betaalbare bestemmingen: “8 dagen op de Nijl boek je vanaf 509 euro per persoon, vlucht inbegrepen”

Vanaf maart barst in Europa het cruiseseizoen weer los, en kun je voor een mooie prijs een bootreis maken. In sommige deals zit soms zelfs de vlucht of het vervoer naar de vertreklocatie inbegrepen. Onze reisexpert Johan Lambrechts ging op zoek naar de interessantste aanbiedingen.