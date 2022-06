Zeven tips om geld te besparen tijdens je autovakantie: “Vergeet je auto- of milieuvignet niet, boetes kunnen oplopen tot bijna 200 euro”

Prijzen voor huurauto's swingen de pan uit: “Je eigen wagen laten overbren­gen of er eentje kopen kan goedkoper uitvallen”

Je hebt een tweede verblijf in het buitenland? Dan reken je op goedkope vliegtickets en een betaalbare huurauto. Alleen zit dat laatste er niet meer in. In sommige streken kost een huurwagen vandaag meer dan twee keer zoveel als voor de coronacrisis. Om het nog niet te hebben over de schaarste op veel populaire bestemmingen. Kan je dan niet beter ter plekke een wagen kopen? Onze mobiliteitsspecialist Brecht Vanhaelewyn ging het na. “Prijzen zijn soms lager dan in België, maar verlies de vaste kosten niet uit het oog.”

6 mei