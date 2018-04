Zeven mensen opgepakt na vechtpartij bij de Droomvlucht in de Efteling Redactie

08 april 2018

23u22

Bron: AD.nl 0 Reizen Bij een vechtpartij in de Efteling zijn vandaag meerdere lichtgewonden gevallen. Er zijn in totaal zeven mensen opgepakt: vijf betrokkenen bij de vechtpartij en twee mannen die zich tegen de politie keerden.

Het ging mis in de buurt van de Droomvlucht. Politieagenten van drie teams in de regio moesten de handen ineenslaan met medewerkers van het pretpark om het conflict te sussen. Twee mannen en een vrouw uit Amsterdam, een vrouw uit Den Bosch en een vrouw uit Oisterwijk zijn opgepakt omdat zij met elkaar op de vuist gingen. Tijdens de arrestatie keerden twee andere mannen uit Amsterdam zich tegen de politie. De aanwezige agenten werden beledigd en bedreigd. Ook dit duo is opgepakt. De politie meldt dat andere bezoekers weinig last hebben gehad van het voorval. Hoe het opstootje is ontstaan, is niet bekend.