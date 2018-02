Zesentwintig skicentra geopend in provincies Luik en Luxemburg ep

12 februari 2018

11u37

Bron: Belga 0 Reizen Zesentwintig skicentra in de provincies Luik en Luxemburg zijn vandaag open. De pistes van Rièzes, het hoogste punt in Henegouwen, en Croix-Scaille in Gedinne (Namen) zijn daarentegen gesloten.

Gezien de minder goede omstandigheden kozen de uitbaters van Croix Scaille voor de voorzichtige aanpak. Het voorbije weekend werden er elke dag tweehonderd skiërs geteld.

In de provincie Luik is er volop sneeuwplezier te beleven in 19 skicentra. In vijf sites is alpijnse ski mogelijk: Mont des Brumes (Stoumont), Monty (Lierneux), Val de Wanne (Trois-Ponts), Thier des Rexhons (Spa) en Ovifat in de Oostkantons waar de sneeuwlaag tussen 14 en 23 cm meet.

Nog veertien andere centra zijn toegankelijk: Signal de Botrange, Mont Rigi, Baraque Michel, Crêtes de Xhoffraix, Mont Spinette, Maison du Parc (Hoge Venen), Rocheratch, Weywertz, Worriken en Elsenborn, (Eifel), Manderfeld en Losheimergraben (Our-vallei), Haus Ternell (Eupen) en in Houyres (Malmedy

In de provincie Luxemburg kunnen liefhebbers van noordse ski terecht in Samrée, Saint-Hubert, Champlon, Senonchamps, Odeigne en Martelange, al kan dit laatste station in de loop van de namiddag mogelijk sluiten. Alpijnse ski is mogelijk op de Baraque Fraiture. De sneeuw ligt er 15 cm dik.