Zes Vlaamse steden krijgen deze winter een après-skibar Redactie

06 november 2018

15u08 0 Reizen Goed nieuws voor wie dit jaar niet op wintersport kan, maar toch wil meegenieten van één van de leukste momenten van een skivakantie,… de après-ski. Na Hasselt en Antwerpen krijgen nu ook Leuven, Gent, Mechelen en Kortrijk hun eigen après-skibar.

De Hasseltse Club Versuz brengt de après-ski sfeer van in de Oostenrijkse bergen naar eigen land met de MOOSE bars. Naast Hasselt en Antwerpen vorige winter en een bar op Tomorrowland deze zomer, krijgen dit jaar ook Leuven, Gent, Mechelen en Kortrijk hun eigen houten chalet waar je gedurende de wintermaanden kan ‘losgehen’.

Wat mag je verwachten? Gezellige authentieke massiefhouten skihutten aangekleed in dierenhuiden, vuurkorven aan de ingang, après-skimuziek en halve liters bier geserveerd door jongens en meisjes gekleed in Lederhosen en Dirndls.



Praktisch: de après-skibar in Hasselt (Gouverneur Verwilghensingel 70) opent de deuren vanaf 8 november, die van Gent (Overpoortstraat 76) vanaf 14 november, van Kortrijk (President Kennedylaan 100) vanaf 16 november, van Leuven (Oude Markt 17) vanaf 22 november en die van Mechelen (Douaneplein 6) een dag later. Van de bar in Antwerpen wordt de locatie en de opening binnenkort bekendgemaakt.