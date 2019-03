Zes safari’s om bij weg te dromen Redactie

Reisbloggers Adventures Like You zoeken in hun vrije tijd het avontuur op, dichtbij of ver weg, als er maar avontuur in zit. Als gastjournalisten delen ze hun ervaringen en reistips met ons. Deze keer nemen ze ons mee op zes adembenemende safari's. Je kan hun avonturen volgen op Instagram

Een safari in een unieke omgeving spreekt bij iedereen tot de verbeelding. Vaak denken we daarbij aan rondrijden in een Afrikaans park op zoek naar ‘The Big Five’. De oorsprong van het woord ‘safari’ komt uit het Swahili waar het ‘lange reis’ betekent, in het teken van een foto- of filmexpeditie. Laat ons dus even alle hoekjes van de planeet verkennen.

De klassieke safari (Botswana)

Bij een traditionele safari reis je naar de habitat van de grote katten, olifanten, giraffen en zo meer. Deze ‘once in a lifetime’-ervaring vraagt natuurlijk wel een zeker budget, al heb je best veel opties om hierin bij te sturen. In Botswana en buurlanden kan je onbegeleid reizen met een selfdrive, waarbij je heel wat geld bespaart.

Je kan Botswana trouwens eenvoudig combineren met bijvoorbeeld Zuid-Afrika, Namibië of Zimbabwe. Bezoek in Zimbabwe zeker ook de Victoria-watervallen en aanschouw het voormalige natuurwereldwonder in al haar pracht. Dé hot spot in Botswana is de Okavango, ‘s werelds grootste inlanddelta. Hier zijn zowat alle dieren op de afspraak. Vaar met een mokoro (lange smalle boot) door de hoge grassen en speur naar de ronddobberende nijlpaarden. Vlakbij deze delta vind je het Moremi Game Reserve, een prachtig park waar we weinig andere reizigers zijn tegengekomen.

In het noorden ligt het Chobe National Park, bekend om zijn grote populatie olifanten (het hoogste aantal per km² in Afrika. In onze euforie raakten we halverwege helemaal de tel kwijt! Je zou dit land trouwens alleen al kunnen bezoeken omwille van het heerlijke eten (voor de fans van barbecue). Qua verblijven heb je verschillende budgetopties. Wij raden je campings aan, afwisselend met een comfortabele lodge.

Walvissafari (IJsland)

Walvissen kan je spotten in Noorwegen, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en op nog veel meer plaatsen. In het noorden van Ijsland, Husavik, heb je tijdens de periode mei tot september steevast geluk. Je kan met een grote boot comfortabel van het schouwspel genieten maar je kan ook instappen bij een RIB-speedboot. Hiermee scheur je met grote snelheid over het water. Het geeft niet alleen een adrenalinerush, maar je raakt ook heel snel en dicht bij de walvissen van wanneer ze gezien worden.

In Husavik vind je doorheen het seizoen negen soorten walvissen en twee soorten dolfijnen. Tijdens een trip zal je voornamelijk de reusachtige bultruggen spotten. De boten hebben respect voor de dieren en houden voldoende afstand. Het zwemgedrag van walvissen is wat onvoorspelbaar waardoor je zoals bij onze trip plots kan dobberen op zo’n twee meter van een opspringend exemplaar van 15 meter.

Berensafari (Noord-Amerika)

In Noord-Amerika vind je overal zwarte beren. Grizzlyberen zijn wat moeilijker te spotten, maar kan je treffen in Yellowstone. Onder dit ongeëvenaarde park in Wyoming, bevindt zich een gigantische vulkaan die we liever niet zien uitbarsten, maar een unieke biotoop gecreëerd heeft met scherpe bergen, klaterende watervallen en blubberende geisers. Voor reizigers die graag dieren spotten is dit het Walhalla. Bereid je voor op bizons, arenden, herten, elanden, wolven, grizzly- en zwarte beren.

Het oosten- en noordoosten van het park (Lamar en Hayden valley) is the place to be voor een blik op wolven en beren al moet er wel wat voor over hebben. ’s Morgens voor zonsopgang zit je best al klaar, en de echte die hards wachten ook bij zonsondergang nog op een gouden kiekje, the golden hour. Vele wilde dieren zijn immers het actiefst op deze momenten in de dag.

Tijdens onze passage hadden we het geluk om een roedel wolven en meerdere grizzlyberen te kunnen fotograferen. Houd voldoende afstand en behandel de dieren met respect en ontzag. Jij bent in hun territorium. Geniet met volle teugen van dit unieke moment.

Kameelsafari in de woestijn (India)

Op de rug van een dier rijden is in de meeste gevallen not done. Olifanten worden erg vaak slecht behandeld om als een makke attractie toeristen te vervoeren. Lastdieren zoals paarden, ezels of kamelen zijn anders maar controleer voor je een kameelsafari onderneemt of deze dieren goed worden verzorgd en voldoende water en rust krijgen. Zo maakten we in Rajasthan een tocht van twee dagen door de woestijn met enkele goed behandelde kamelen.

Rajasthan is de woestijnstaat in het westen van India en herbergt veel prachtige steden met tempels en forten. De complete stilte, rust en fraaie natuur maken van deze trip een unieke belevenis. Jij en je kameel rusten tijdens de warmste piek van de dag op een oase bevolkt met wilde pauwen, big ass hagedissen, kleurrijke vogels en een uitzicht waarbij je je Aladin waant.

Overnachten doe je in een slaapzak onder een sterrenhemel waar je stil van wordt. Op deze tocht zijn we geen enkele andere toerist tegengekomen, wat de ervaring altijd extra speciaal maakt. Na twee dagen hobbelen op een kameel moet je de o-benen er wel bij nemen, maar dat hadden we over voor deze heerlijke tocht.

Junglesafari (Peru)

Wie Amazone zegt, denkt vaak aan Brazilië. Maar het is Peru dat gaat lopen met de prijs voor Amazonegebied met de hoogste diversiteit en hoeveelheid dieren. Het ietwat dure Manú National Park is het beste gebied, maar tijdens onze trip bezochten we het Tambopata National Reserve en Bahuaja Sonene National Park tijdens een vijfdaagse trip in deze oeroude jungle. Deze parken zijn wat minder prijzig en de natuurpracht moet hier niet onderdoen voor zijn populaire broer.

Overnacht in een basic lodge aan de rand van de rivier met een uitzicht op de oneindige groene boomlijn. De vis die je zelf hebt kunnen vangen ligt ’s avonds op je bord. Overdag ga je te voet met een gids de jungle in of je neemt de boot naar een ander gebied. Geluksvogels komen tijdens hun bezoek een jaguar tegen, zoals wij ’s nachts schrikten van een schuw exemplaar. Bezoek overdag de grootste clay lick ter wereld waar honderden papegaaien en parkieten luidruchtig smullen van de mineralen. De laatste dag zijn we ‘s nachts kaaimannen gaan spotten met een zaklamp in de hand. Overdag kunnen lefgozers in het park ook zwemmen tussen de kaaimannen en anaconda’s.

Verder zie je op de vijfdaagse safari reuzenotters, aapjes, brulapen, vele vogelsoorten, spinnen, felgekleurde kikkers, capibara’s, luiaards en met wat geluk een reuzenmiereneter en nog veel meer. Deze verrassend betaalbare safari was voor ons een van de allermooiste momenten uit ons leven.

Duiksafari (Egypte)

Wake up call aan iedereen die nog niet heeft gedoken, maak er vlug werk van. Gewichtsloos in het water hangen tussen het koraal en het onderwaterleven is een rustgevende en onnavolgbare ervaring. Duikspots vind je in het hoge noorden, tropische bestemmingen, meren en rivieren overal ter wereld. Deze keer vertellen je wat over een van ’s werelds beste duikbestemmingen, een paar uurtjes vliegen van hier.

De Rode Zee in Egypte kent drie grote bestemmingen: Sharm-El-Sheikh, Hurghada en Marsa Alam. Die laatste ligt het meest zuidelijk en zou volgens kenners het minst beschadigd zijn door het grote duiktoerisme. Op deze rustige bestemming kwamen we inderdaad amper andere duikers tegen en troffen we mooi levendig koraal. Het gebied staat bekend om de vele zeeschildpadden en de zeekoeien die in de baaien leven. Check onze Instagram voor een blik op dit prachtig beest. Je wordt ongetwijfeld erg stil als je dit lome dier boven je hoofd ziet hangen, omringd door duizenden kleine gekleurde visjes. Duikers van elk niveau vinden er hun gading.

Op een echte duikvakantie duik je twee keer per dag, waardoor je vroeg na de middag terug op hotel bent, en je nog alle tijd hebt om te relaxen. Ware zeebonkduikers kunnen met een boot voor meerdere dagen op zee te vertoeven.

Eindigen doen we met een duikersquote. De aarde bestaat voor 70% uit water, dus alle niet-duikers, geniet van jullie 30% terwijl wij genieten van de volle 100!

