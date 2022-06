Zes op de tien Belgen vertrekken liefst 's nachts voor lange reis: kinderen slapen dan, maar vermoeidheid kan ook toeslaan bij bestuurder

's Nachts rijden heeft enkele voordelen: er is natuurlijk minder verkeer, het is minder warm en als er kinderen meereizen is het in de auto rustiger als ze slapen. Vias beveelt aan om na maximaal twee uur te pauzeren, om de aandacht optimaal te houden. In de enquête zeggen bestuurders dat ze na gemiddeld drie uur een pauze nemen. “Sla geen rustpauze over omdat je er bijna bent”, waarschuwt Vias. “Het risico op een ongeval verhoogt in de laatste 100 kilometer van je rit.”