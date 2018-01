Zelfrijdende valies moet moderne reiziger comfortabeler laten reizen IB

Bron: Belga 1 Travelmate/rv De koffer volgt zijn eigenaar als een hondje. Reizen Auto's zonder bestuurder zullen wellicht niet onmiddellijk op onze wegen rondrijden, maar in afwachting is er een ander speeltje: de zelfrijdende valies, die het mogelijk maakt om lichter te reizen. De "valies-robots" die deze week op het CES in Las Vegas worden voorgesteld, de grootste beurs ter wereld voor elektronica, maken gebruik van de technologie die gebruikt wordt in auto's om zelfstandig te rijden.

Start-up Travelmate uit de Verenigde Staten stelde een valies op punt die u kan controleren met de smartphone. De valies kan 11 kilometer per uur rijden in het spoor van zijn eigenaar, terwijl het obstakels op zijn weg ontwijkt. "Het is echt een robot die u overal volgt", zegt de oprichter van Travelmate, Maximillian Kovtun.

Dankzij artificiële intelligentie volgt de valies uw ritme. "Hoe snel u ook stapt, de valies zal u volgen. Als u vertraagt, vertraagt hij. Als u stopt, hij ook. Het doel is uiteraard om de handen vrij te hebben", zegt Kovtun. Via de app kan de bagage ook bestuurd worden als een drone.

Koffie drinken

"Voortaan kan u uw koffie drinken terwijl u uw valies bij zich heeft. Ook voor mensen met een handicap, slechtzienden bijvoorbeeld, is het handig. Ik denk dat er een grote markt is voor een dergelijk product", zegt Kovtun. Hij verwacht de zelfrijdende valies komende maand in de VS te lanceren, aan 1.100 dollar (ongeveer 920 euro), voor Europa en Japan.

Een Chinese start-up, ForwardX, heeft een gelijkaardig idee, maar zijn valies maakt gebruik van gezichtsherkenning. Daarbij is er dus geen app nodig. Artificiële intelligentie maakt het mogelijk dat de camera kijkt als een mens. "De valies bedient zich van een besturingsalgoritme om een vrij traject af te leggen", zegt oprichter Nicholas Chee, die een prototype toonde op de CES. Deze valies zou midden 2018 worden gelanceerd aan minder dan 1.000 dollar (ongeveer 836 euro).

