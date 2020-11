Zeker tot eind januari gratis omboeken bij Ryanair

UPDATE Nieuwe reisadvie­zen: Tenerife op rood en nog amper groene zones

7 oktober Buitenlandse Zaken heeft woensdag opnieuw een aanpassing van de reisadviezen aangekondigd. Opvallend daarbij is dat nog meer gebieden rood kleuren. Dit betekent dat de Belgische autoriteiten reizen naar deze regio's ten zeerste afraden en dat een Covid-test en quarantaine verplicht zijn bij terugkeer in ons land. De adviezen gaan in vanaf vrijdagmiddag 16 uur.