Zeer moeilijk verkeer met lange files verwacht richting zuiden dit weekend: hier riskeer je grootste problemen

België

In België verwacht Touring voor vertrekkende reizigers erg druk verkeer met filevorming (rood) op vrijdagnamiddag en –avond en zaterdagochtend op de E40 Brussel-kust en op de E411 Brussel-Luxemburg. Op zondagavond is er kans op file richting binnenland voor terugkeerders, vooral op de E40 Oostende – Brussel.

Frankrijk

Wie vrijdag naar Frankrijk vertrekt, moet vooral in het begin van de namiddag rekening houden met erg druk verkeer en kleinere files (oranje). Knelpunten worden verwacht in en rond Parijs van 12 tot 20 uur, op de A10 tussen Orléans en Tours van 14 tot 18 uur, op de A10 tussen Tours en Poitiers van 16 tot 19 uur, op de A6 tussen Beaune en Lyon van 16 tot 19 uur, op de A7 tussen Lyon en Marseille van 14 tot 20 uur, op de A9 tussen Orange en Montpellier van 16 tot 19 uur en op de N205 aan de toegang tot Italië via de Mont Blanctunnel tussen 10 en 23 uur (wachttijden van meer dan 30 min) en tussen 13 en 19 uur (wachttijden van meer dan een uur).

Zaterdag zal een rode dag zijn op de Franse wegen richting zuiden. De verkeersproblemen zullen vrij vroeg in de ochtend beginnen en duren tot laat in de namiddag. De meeste verkeersopstoppingen worden verwacht in de Rhônevallei (de A7 en A8), op de autosnelwegen langs de Middellandse Zee (de A8 en A9) en op de autosnelweg in het zuidwesten (de A10). Knelpunten kom je tegen in en rond Parijs tussen 8 en 18 uur, op de A10 van Orléans tot Tours van 7 tot 12 uur en tussen Poitiers en Bordeaux van 9 tot 15 uur, op de wegen rond de agglomeratie van Bordeaux van 8 tot 16 uur, op de A7 tussen Lyon en Marseille van 9 tot 17 uur, op de A9 tussen Orange en Montpellier van 7 tot 17 uur en tussen Montpellier en Narbonne van 8 tot 15 uur, op de A61 tussen Toulouse en Narbonne van 9 tot 12 uur, op de A43 tussen Lyon en Chambéry van 9 tot 17 uur en op de N205 aan de toegang tot Italië via de Mont Blanctunnel tussen 5 en 18 uur (wachttijden van meer dan 30 min) en tussen 10 en 13 uur (wachttijden van meer dan een uur).

Volledig scherm De verwachte vakantiedrukte op de wegen komend weekend. © Touring

Op zondag zal het alleen druk zijn op de wegen langs de Middellandse Zee en in en rond Parijs (oranje). Voor de rest van Frankrijk worden er geen problemen verwacht (groen).

Voor wie dit weekend terugkeert vanuit Frankrijk, wordt alleen op zaterdag erg druk verkeer met kleinere files (oranje) verwacht. Knelpunten situeren zich in en rond Parijs vanaf 13 uur, op de A11 tussen Nantes en Angers van 8 tot 16 uur, op de A10 tussen Tours en Orléans van 14 tot 17 uur, op de A7 tussen Orange et Lyon van 9 tot 15 uur en tussen Marseille en Salon-de-Provence van 10 tot 14 uur, op de A9 tussen Montpellier en Orange van 10 tot 18 uur, op de A71 tussen Clermont-Ferrand en Orléans van 10 tot 13 uur en op de A62 tussen Toulouse et Bordeaux van 10 tot 13 uur.

Touring waarschuwt ook voor belangrijke wegwerkzaamheden op de A20 tussen Vierzon en Toulouse ten zuiden van Brive-la-Gaillarde. Die kunnen ernstige vertragingen veroorzaken. Het verkeer gaat in beide richtingen over één rijstrook. De werken zullen de hele zomer duren.

Duitsland

Ook wie naar Duitsland vertrekt, riskeert flink wat drukte op de weg en dat zowel op vrijdag als zaterdag. Vrijdagnamiddag wordt zeer moeilijk verkeer met lange files (rood) verwacht en dat zal ook op zaterdag het geval zijn. Op zondag wordt het erg druk met kleinere files richting zuiden (oranje).

Terugkeren zal iets vlotter gaan, met alleen op zaterdag een rode dag. De meeste vertragingen zullen zich voordoen in de ochtend en de vroege namiddag, tussen 8 en 14 uur. Zondag wordt het erg druk met kleinere files (oranje) en op vrijdag worden geen problemen verwacht.

Knelpunten in Duitsland zijn de omgeving van Hamburg richting Scandinavië, de A5 Karlsruhe – Basel, de A8 Karlsruhe -Stuttgart - München – Salzburg, de A9 Nürnberg – München, de ring (A99) van München A3 Frankfurt - Nürnberg – Passau en de grensovergangen met Oostenrijk in Kufstein, Füssen en Passau.

Volledig scherm © Getty Images/iStockphoto

Oostenrijk

Voor wie naar Oostenrijk vertrekt, belooft vooral zaterdag een probleem te worden met zeer moeilijk verkeer en lange files (rood). Vrijdag en zondag zal het erg druk zijn met kleinere files (oranje).

Wie terugkeert krijgt eenzelfde verwachtingspatroon als wie uit Duitsland komt, met alleen op zaterdag een rode dag. Zondag wordt het erg druk met kleinere files (oranje) en op vrijdag worden geen problemen verwacht.

Verwachte knelpunten zijn de A10/A11 Salzburg – Villach – Slovenië, voor de Karawankentunnel, de A9 Wels – Graz – Maribor en de A12/A13 Kufstein - Innsbruck – Brenner – Italië. Opgelet: er zijn wegwerkzaamheden op de Fernpassroute, de B179, die tot 25 juli grote verkeershinder zullen veroorzaken.

Zwitserland

Zwitserland krijgt eenzelfde prognose als Oostenrijk, met dat verschil dat er op zondag geen problemen worden verwacht voor wie naar Zwitserland vertrekt (groen).

Wie terugkeert, kan zich aan hetzelfde verwachten als wie uit Duitsland en Oostenrijk komt: alleen op zaterdag is er zeer moeilijk verkeer met lange files (rood). Zondag kleurt oranje en vrijdag zelfs groen.

De knelpunten in Zwitserland zijn de A2 Luzern – Chiasso aan de Gotthardtunnel en aan de grens met Italië.

Volledig scherm Aan de Gotthardtunnel in Zwitserland worden ook dit weekend lange files verwacht. © EPA

Italië

In Italië wordt zaterdag een rode dag met zeer moeilijk verkeer en lange files voor vertrekkende reizigers. Op vrijdag en zondag worden dan weer geen problemen verwacht (groen). Hetzelfde geldt voor wie terugkeert. De meeste vertragingen zullen zich voordoen in de ochtend en de vroege namiddag.

Knelpunten zijn de A22 Brenner – Verona, de omgeving van Milaan en de snelweg A1 Firenze - Rome - Napels.

Spanje

Spanje kleurt alleen rood op zaterdag voor vertrekkende reizigers. Zondag wordt een oranje dag met erg druk verkeer en kleinere files. Vrijdag worden geen problemen verwacht (groen). Goed nieuws is er voor wie terugkeert, want zowel vrijdag, zaterdag als zondag beloven groene dagen te zijn op de Spaanse wegen.

Knelpunten in Spanje zijn de A7 Frankrijk – Barcelona - Alicante, de snelweg van Frankrijk via Burgos naar Madrid en de omgeving van Madrid.

