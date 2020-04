Zeeland laat toeristen begin mei weer naar hun vakantiehuis gaan HR

24 april 2020

19u36

Bron: ANP 2 Reizen De Nederlandse provincie Zeeland, die grens aan West-Vlaanderen, laat eigenaars van een tweede woning vanaf begin mei weer in hun vakantieverblijf overnachten. Dat heeft de Veiligheidsregio Zeeland bekendgemaakt na overleg met de Zeeuwse burgemeesters en toeristensector.

Volgende week wordt de precieze datum bekend. Vanaf dat moment mag ook een klein deel van de accommodaties weer worden verhuurd. De veiligheidsregio wil met deze maatregel “in beheersbare stappen gasten verwelkomen in Zeeland”, aldus een persbericht. De veiligheidsregio denkt dat in de eerste fase 15 procent van de totale accommodaties open kan.

“We willen zoveel mogelijk grip houden in de crisis, op het coronavirus, op de zorgvraag en daarom ook op ons toerisme”, aldus voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio Zeeland. “Met deze eerste stap zetten we weloverwogen een stap vooruit. En we geven hiermee perspectief. Dat past bij een zorgvuldig beleid voor Zeeland waarin we samen leren omgaan met de coronasituatie. Want ook binnen de nieuwe werkelijkheid willen we onze Zeeuwse gastvrijheid weer de ruimte geven.”

Belgen

Belgen die naar een vakantieverblijf in Zeeland willen, zijn afhankelijk van wat in ons land beslist wordt. Reizen buiten België (te voet, met de fiets, auto, bus, trein, boot, vliegtuig, ...) die niet als noodzakelijk worden beschouwd, zijn tot en met 3 mei 2020 alvast verboden.

Op vakantie in eigen land? “Hebben we capaciteit niet voor”



