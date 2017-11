Zeekomkommer, krokodil en halflevend gebakken Aboriginalkrab: Arne gaat de culinaire toer op Arne Down Under: vlog 21 Redactie

18u50 0 rv Arne met een zeekomkommer. Reizen Arne gaat in Australië op culinaire ontdekkingstocht. Hij onderzoekt drie delicatessen uit de streek van Port Douglas, namelijk zeekomkommer, krokodil en krab op z’n Aboriginals.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.