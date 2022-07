Zaventem is kampioen vertragingen: 7 op de 10 vluchten vertrekken niet op tijd

Volgens OAG had driekwart (72 procent) van de vluchten op Brussels Airport in de eerste negen dagen van juli vertraging. In combinatie met 2,5 procent geannuleerde vluchten levert dat Zaventem het hoogste percentage vertraagde vluchten op in Europa. Zaventem wordt gevolgd door Frankfurt (68 procent vertraagd) en Eindhoven (67 procent). Schiphol eindigt op de achtste plaats met 61 procent vertragingen en vijf procent annuleringen. Het Noord-Italiaanse Bergamo pronkt als best presterende luchthaven: daar was begin juli drie procent van de vluchten vertraagd en amper één procent werd afgelast.