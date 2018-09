YouTuber onthult sluwe trucs waarmee criminelen toeristen beroven op Mallorca sam

22 september 2018

09u26

Bron: Daily Mail 0 Reizen Op de stranden van het Spaanse vakantie-eiland Mallorca stelen criminelen telefoons, handtassen en portefeuilles van onder de neuzen van toeristen. YouTuber Gaviota 007 filmde hun werkwijze om toeristen te waarschuwen.

'Geheim Agent Gaviota 007' en zijn vrienden zijn naar eigen zeggen "op een missie om diefstal, wangedrag, prostitutie en drugs op Mallorca een halt toe te roepen".

In zes video's tonen de zelfverklaarde burgerwachten hoe de criminelen op hun buik over het strand kruipen om waardevolle voorwerpen te stelen, hoe ze dronken of slapende toeristen beroven en zelfs vrijende koppels op het strand bestelen. Dag en nacht liggen ze op de loer.

"De gauwdieven en prostituees behoren tot dezelfde bende die in de vroege uurtjes rondhangen bij de bars om de nachtraven uit te schudden", zegt een Brit die op Mallorca een bar uitbaat aan Mail Online. "De vrouwen gooien hun armen rond jongemannen, duidelijk in de wind door de drank, en ze beroven hen terwijl ze afgeleid zijn."