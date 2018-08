Yosemite National Park na drie weken sluiting weer open Joeri Vlemings

14 augustus 2018

11u40

Bron: USA Today 1 Reizen Toeristen die nog een bezoek aan Yosemite National Park gepland hadden, hebben geluk. Het megapopulaire natuurpark gaat vandaag weer open, nadat het door de enorme bosbranden drie weken lang gesloten was. Duizenden vakantiegangers moesten hun trip naar de Amerikaanse westkust daardoor helemaal aanpassen.

De bosbranden in Noord-Californië vorige maand waren van historische omvang. De Ferguson Fire noopte de overheid zelfs tot de drastische beslissing om Yosemite Valley pal in het hoogseizoen op 25 juli te sluiten voor toeristen. Bijna 400 km² bosgebied werd sinds 13 juli getroffen door de brand die de grootste ooit in het Sierra National Forrest was. Twee brandweermannen kwamen om bij de bestrijding van de verwoestende vlammen.

De vallei bestrijkt slechts vijf procent van de totale oppervlakte van het Yosemite National Park dat meer dan 3.000 km² groot is, maar net dáár bevinden zich wel de topattracties: El Capitan, de Half Dome en enkele bekende watervallen. Maar de werkzaamheden en de rookontwikkeling maakten dat de vallei op 25 juli dicht ging. Een ramp voor tienduizenden teleurgestelde toeristen. De laatste twee jaren kwamen er tussen de 4 en 5 miljoen mensen over de vloer in het adembenemende park.

Yosemite heeft nog altijd last van de rook, maar de zichtbaarheid is de voorbije twee weken toch sterk verbeterd. De brand is voor 86 procent onder controle. Om de brandweerlui hun werk te laten doen, zullen sommige wegen wel nog afgesloten blijven. De Park Service zal sowieso niet meteen op volle toeren kunnen draaien. Toch is het personeel dolblij dat het in de vallei opnieuw zal krioelen van de natuurliefhebbers.