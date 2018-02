Wow: in dit futuristische hotel hoef je nooit meer iets op te ruimen TTR

06 februari 2018

12u04

Bron: CNN, Reuters 0 Reizen Hotelgasten kunnen hun kamer soms rommelig achterlaten, maar daarvoor heeft autoproducent Nissan de ultieme oplossing gevonden. Met een druk op de knop worden de gastenkamers in het Japanse ProPILOT Park Ryokan in het stadje Hakone opnieuw spik en span.

Logeren in een ryokan, een typisch Japans gastenverblijf, is een unieke ervaring die de bezoekers een inkijk geeft in de oosterse cultuur. Op verschillende plekken in Japan is het een eeuwenoude traditie om je schoenen bij binnenkomst te verruilen voor een paar comfortabele slippers en te eten op kussentjes aan een lage tafel. Het Japanse ProPILOT Park Ryokan is echter geen typisch hotel. Logeren krijgt hier een futuristisch tintje.

Nissan experimenteerde immers met een vernuft systeem dat ook in zelfrijdende wagens wordt gebruikt, de ProPilot Park-technologie. Door deze uitvinding kan alles in het hotel vanzelf bewegen. Zo parkeren de slippers zich netjes aan de hotelingang en kunnen ook deuren autonoom openen en sluiten. De meubels zijn uitgerust met wieltjes, een motor en een sensor waardoor ze naar hun plek terugrollen. (Lees verder onder de video.)

Volgens Nissan zijn er alleen maar voordelen bij het gebruik van autonome technologie in hotels. Niet alleen kunnen de gasten de uitvinding leren kennen op een toegankelijke wijze, ook het hotelpersoneel moet minder opruimen. “We hebben zelfrijdende meubels ontwikkeld om mensen de voordelen te tonen van deze technologie in het dagelijkse leven”, aldus woordvoerder van Nissan Nick Maxfield.

Voorlopig is het gastenverblijf nog niet voor iedereen toegankelijk. Nissan zal uit een wedstrijd op sociale media enkele geluksvogels selecteren die een nachtje in het futuristische hotel mogen logeren op 24 maart. Wat de deelnemers van de wedstrijd precies moeten doen, is momenteel nog niet bekend. Hoe dan ook, het wordt een onvergetelijk verblijf dat – hopelijk niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk - op wieltjes loopt.