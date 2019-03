Wow Air staakt alle activiteiten jv

28 maart 2019

09u38

Bron: anp 0 Reizen De IJslandse budgetluchtvaartmaatschappij Wow Air staakt al haar activiteiten, zo meldt zij op de website. Eerder werden de vluchten van het noodlijdende bedrijf tijdelijk uitgesteld. Wow Air is actief op Brussels Airport en vliegt dagelijks ook tussen Schiphol en Reykjavik.

De maatschappij was sinds dinsdag met potentiële investeerders in gesprek. Onder meer een fusie met rivaal Icelandair werd besproken, maar dat kwam er niet van. Passagiers wordt aangeraden om beschikbare vluchten bij andere maatschappijen te onderzoeken.

WOW werd in 2011 opgericht en voerde haar eerste vluchten uit in mei 2012. Afgelopen jaar vervoerde het bedrijf 3,5 miljoen passagiers. De luchtvaartmaatschappij met haar opvallende paarse vliegtuigen had zo’n duizend man personeel in dienst. Vanuit Reykjavik voerde het bedrijf vluchten uit naar twintig Europese bestemmingen en zes locaties in Canada en de Verenigde Staten.

Het is nog onduidelijk of WOW een doorstart kan maken.