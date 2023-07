Wordt nakende staking in Charleroi één van velen deze zomer? “Er moet maar één ding misgaan en Zaventem is ook aan de beurt”, zegt expert

Waar kun je het goedkoopst lang parkeren op Brussels Airport? Of is trein, bus of taxi een betere optie?

Je zomervakantie is geboekt. Samen met je gezin vertrek je vanuit de luchthaven in Zaventem naar de Spaanse zon. Waar parkeer je jouw auto dan het goedkoopst? Is de ene parking beter dan de andere? En kan je geld besparen als je kiest voor de FlixBus, trein of taxi? Wij maakten de berekening voor een gezin uit Diksmuide, dat in augustus op vakantie vertrekt.