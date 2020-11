Worden Oostenrijk en Zwitserland ‘skirebellen’ tijdens kerstvakantie? Wintersport verboden in Italië en Beieren, Frankrijk acht het “onmogelijk”

Oostenrijk en Zwitserland lijken de enige gebieden te worden in Europa waar je in de kerstvakantie zal kunnen skiën. Italië en de Duitse regio Beieren lieten al weten dat de skigebieden bij hen dicht blijven en ook Frankrijk gaf gisteravond aan dat de kans op skiën met eindejaar “onmogelijk” lijkt. Oostenrijk wil daar echter niets van weten, hoewel het land een van de hotspots was bij de uitbraak van de pandemie begin dit jaar. Touroperator Sunweb kan zich daar helemaal in vinden. “De situatie nu is niet te vergelijken met die van toen”, klinkt het daar.

“Het lijkt me onmogelijk dat de Franse skigebieden open zullen zijn tijdens de feestdagen.” Die boodschap bracht de Franse president Emmanuel Macron gisteravond tijdens een briefing over de coronamaatregelen in zijn land. Eerder die dag had ook minister-president Markus Söder van Beieren al aangegeven dat alle skistations in de Duitse deelstaat dit eindejaar gesloten zouden blijven.

Ook de Italiaanse premier Guiseppe Conte riep op om tijdens kerst en nieuw niet te gaan skiën. “Een vakantie in de sneeuw kunnen we ons momenteel niet veroorloven”, zei hij. Hij maakte ook bekend dat hij overleg pleegt met Frankrijk en Duitsland om tot een gemeenschappelijke aanpak te komen. Of die er ook effectief komt, valt te betwijfelen, want eerder vandaag verklaarde de Duitse staatssecretaris Thomas Bareiss - die toerisme in zijn portefeuille heeft - dat hij een algemeen skiverbod dit seizoen niet noodzakelijk en zelfs verkeerd vindt.

Verlies

Wie daar ook niet voor staat te springen, is Oostenrijk. Het land is heel afhankelijk van het skitoerisme. Volgens de Oostenrijkse minister van Financiën Gernot Blümel zou het sluiten van de skistations in de drie weken rond kerst een verlies van 2,4 miljard euro met zich meebrengen. Nochtans was het land een van de motoren bij de uitbraak van de pandemie in Europa begin dit jaar en woedt het virus er momenteel hevig.

Volledig scherm © AFP

De situatie is nu echter heel anders dan begin dit jaar, zegt ook woordvoerder Tim Van den Bergh van touroperator Sunweb, die een flink aanbod wintersport heeft. “De horeca zal niet open zijn voor après-skifeestjes, liftcabines zal je alleen per gezin of appartement kunnen gebruiken en voor wintersporters is een masker dragen ook heel gemakkelijk. Ik ben zelf in Les Deux Alpes geweest, waar ze in november tests hebben gedaan met nieuwe maatregelen. Ik voelde me daar veiliger dan in een doorsnee supermarkt in België.”

De oproep van onze premier Alexander De Croo (Open Vld) om niet te gaan skiën met kerst, viel dan ook niet in goede aarde bij Sunweb. “Wij volgen het beleid en sturen geen mensen naar een rode zone. Als je in quarantaine moet, is dat geen vakantie en dan annuleren we. We juichen zeker een kader toe om alles samen onder controle te krijgen. Maar uitspraken doen die niet gebaseerd zijn op concrete cijfers, zoals onze premier, dat slaat nergens op. Je kan nu niet de vergelijking maken met Ischgl, waar iedereen in maart op elkaar gepakt in een skibar stond en corona opliep. Dat heeft niets te maken met wat we nu doen.”

Geannuleerd

Momenteel heeft Sunweb alle wintersportvakanties tot en met 15 december geannuleerd. Voor de rest wacht de touroperator af. “Wij wachten tot twee weken voor vertrekdatum. Als er dan geen zekerheid is dat een reis kan doorgaan, annuleren we en krijg je eventueel je geld terug”, klinkt het.

Sunweb zag het aantal wintersportboekingen sowieso fors teruglopen. “Op dit moment hebben 15.000 tot 20.000 wintersporters een vakantie geboekt bij ons, voor de periode tot en met de kerstvakantie”, aldus Van den Bergh. “Dat is ongeveer een derde van de voorgaande jaren. Als we alleen naar Belgen kijken in de kerstvakantie, dan gaat het om een cijfer van 7.200, waar het er de voorgaande jaren 20.000 waren.”

Volledig scherm © REUTERS

“Dag op dag krijgen we nu amper 10 procent van de boekingen die we normaal gezien krijgen”, gaat hij verder. “Normaal hebben we 300.000 wintersporters per jaar. Op dit moment zouden we daar al 50 procent van geboekt hebben. Nu is dat maar 20 procent. De mensen zijn duidelijk terughoudend.”

Waar we samenvattend de beste kansen hebben om dit eindejaar toch te kunnen skiën? “Zwitserland is gewoon open”, aldus Van den Bergh. “In Oostenrijk is nu nog alles dicht, maar daar zijn de skigebieden op 6 december weer paraat. En zelfs voor Frankrijk hebben we goede hoop. Officieel is daar nog niets beslist en er is veel druk van de skigebieden, die tonen dat ze voldoende maatregelen hebben genomen. Hopelijk ziet de politiek dat in.”

Groot verschil

Oostenrijk is de belangrijkste skibestemming voor Belgen bij Sunweb. Het ziet er dus best goed uit, volgens Van den Bergh. “Ongeveer 60 procent van de gezinnen reist daarheen, de rest kiest vooral voor Frankrijk.”

Er is sowieso een groot verschil in mindset met de zomervakantie, volgens Van den Bergh. “Toen begrepen mensen dat er niet gereisd mocht worden. Maar bij de echte wintersporters is het begrip nu minder groot. Sporten en buitenlucht zijn gezond en ze vragen zich dan ook af wat er beter is dan op wintersportvakantie te gaan”, klinkt het nog.

