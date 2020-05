Wizz Air wil vanaf 1 juli starten met vluchten vanuit Charleroi naar Oostenrijk HR

07 mei 2020

06u11

Bron: Belga 0 Reizen De Hongaarse lagekostenmaatschappij Wizz Air wil vanaf 1 juli van start gaan met een verbinding tussen de Oostenrijkse hoofdstad Wenen en de luchthaven van Charleroi. Dat maakt de luchthaven van Charleroi (BSCA) woensdagavond bekend.

Wizz wil vijf wekelijkse retourvluchten inleggen vanuit haar basis in Wenen naar Charleroi, op dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Wizz Air is al sinds 2004 actief op BSCA. Het gaat om de eerste niet-Oost-Europese bestemming van Wizz Air in Charleroi.

“We kunnen Wizz Air alleen maar bedanken voor het vertrouwen en de lancering van deze nieuwe vlucht vanuit haar Oostenrijkse basis. Ondanks een complexe situatie is het belangrijk om aan morgen en aan de toekomstige ontwikkelingen te denken. De aankondiging van een nieuwe verbinding is een positief teken en moedigt ons aan om werk te maken van een hervatting in de beste omstandigheden”, zegt Philippe Verdonck, CEO van BSCA, in een perscommuniqué.

Andere bestemmingen

Wizz Air startte op 1 mei al herop vanuit Wenen. Bedoeling was om in de weken nadien uit te breiden naar een twintigtal bestemmingen, voor zover de reisrestricties dat tenminste toelieten. Charleroi kwam in eerste instantie niet aan bod, klonk het bij de aankondiging van die heropstartplannen eind april. In juli wil Wizz Air naast Charleroi ook beginnen vliegen op Tallinn, Rhodos, Heraklion, Burgas, Constanta en Zakynthos, volgens Oostenrijkse media. In oktober moet Marrakesh volgen.

