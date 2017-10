Wisselstroken voorkomen files naar Efteling mvdb

17u45

Bron: BN De Stem 0 ANP Reizen Bezoekers van De Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel lopen vanaf volgend jaar zomer minder kans om in de file te komen. Dat stellen directeur Fons Jurgens en verkeerswethouder (schepen) Gerard Bruijniks van de Loon op Zand, de gemeente waartoe het dorp Kaatsheuvel behoort. Ze baseren zich op de proeven met de wisselstroken, die onlangs op de Europalaan werden gedaan, meldt de regionale krant BN De Stem.

De resultaten waren zeer positief. "De capaciteit van de weg richting Efteling wordt aanmerkelijk verhoogd", zeggen beiden. Met name het huidige knelpunt bij de kruising met de Horst wordt nagenoeg opgelost. Het aantal rijbanen is daar intussen van drie naar twee teruggebracht, doordat de korte invoegstrook voor het verkeer vanaf de N261 vanuit Waalwijk is vervallen. Die zorgde vaak voor opstoppingen.

Het is de bedoeling dat vanaf juli 2018 de verbeterde situatie ingaat. Het werk wordt momenteel aanbesteed. Gemeente Loon op Zand, de provincie Noord-Brabant en Efteling hebben hier samen drie miljoen euro voor uitgetrokken.