Winterse Efteling betovert met vernieuwd IJspaleis vol magie Karen Van Eyken

De Efteling heeft deze week de winterpret al ingezet met de opening van een fonkelnieuw IJspaleis. Het is een betoverend plaatje dat tot de verbeelding spreekt van jong en oud.

Sinds maandag is het pretpark veranderd in een wereld vol besneeuwde dennen, twinkelende lichtjes en vuurkorven.

Op de Speelweide is de imposante tent van het IJspaleis verschenen. Zowel binnen als buiten kan je schaatsen op de bevroren paleisvijver en glijden van een gloednieuwe helling. Er werd ook een nieuwe wensboom geïnstalleerd waar iedereen een kerstwens bij kan achterlaten.

Pardoes opende zojuist de brievenbus bij de nieuwe wensboom in de @Efteling. #ob pic.twitter.com/GN0kguQ8yi Twan Spierts(@ TwanSpierts) link

"Extra sfeervol is de donkere binnenkant van het IJspaleis, die we prachtig kunnen uitlichten. Perfect voor de winterse setting die we voor ogen hebben", legt ontwerpcoördinator Stefan Versleeuwen uit.

Elke dag openen de Sneeuwprinses en Vuurprins de hoofdpoort van de Winter Efteling. Met hun arrenslee brengen ze een muzikaal bezoek aan alle Vreugdevuren in de Efteling. “Maar het Winterfeest vieren ze in het IJspaleis!", vult Versleeuwen aan.

"Het vernieuwen van het IJspaleis is een meerjarenplan", aldus de ontwerpcoördinator. “De komende jaren voegen we steeds meer mooie details toe. Andere verlichting, extra terrassen, meer decor, sneeuw en nog meer speelwaarde in het IJspaleis."

De winterpret houdt de Efteling nog tot 31 januari in de ban.

Het nieuwe #IJspaleis is echt een plaatje! 👌 #WinterEfteling pic.twitter.com/yRb4UcfC5H Efteling(@ Efteling) link