Winter in Antwerpen op z'n best volgens papa Kris, mama Aske en dochters Lone (5) en Rikke (7,5)

18 december 2018

10u26 0 Reizen Papa Kris, mama Aske en dochters Lone (5) en Rikke (7,5) wisselen even het mooie Boom in voor hun provinciehoofdstad. Tijdens Winter in Antwerpen is daar immers allerlei plezierigs te beleven: van een sprookje in de Voetgangerstunnel over smulsels op de kerstmarkt tot groot jolijt op de winterfoor. In de video onthullen Lone en Rikke wat ze het allerleukst vinden.

Het parcours

Tijdens de Winter in Antwerpen staat er zó veel leuks op het programma. Deze highlights pikte ons vrolijke viertal eruit:



1. Wegdromen met het luisterverhaal

Kris, Aske, Lone en Rikke starten hun dag met een bezoek aan Portico, het verliefde waterwezen dat de hoofdrol speelt in het gloednieuwe luisterverhaal ‘Brieven aan Bijou’. Met headphones op en met de hulp van illustraties in de Voetgangerstunnel ontdekken ze het moderne sprookje, ingesproken door stemacteurs als Gène Bervoets en Ruth Beeckmans.

2. Schaatsen op de Groenplaats

Tijd om de benen te strekken! Met een paar schaatsen aan de voetjes en aan de hand van papa en mama glijden Lone en Rikke over de 1.200 vierkante meter grote schaatsbaan op de Groenplaats.

3. Smullen op de kerstmarkt

Van al dat schaatsen krijgt een mens honger, dus begeeft de Boomse familie zich richting de kerstmarkt verspreid over de Groenplaats, Grote Markt en het Steenplein. Die telt maar liefst een negentigtal kraampjes, dus wat winterse lekkernijen betreft hebben Kris, Aske, Lone en Rikke keuze te over.

4. Oldskool plezier op de winterfoor

De gezellige winterfoor op de Jordaenskaai kan de vrolijke bende natuurlijk niet skippen. De klassieke kermiskraampjes zijn aanwezig en zorgen voor pretoogjes bij de kleintjes. Eerst een ritje op de draaimolen!

5. Hoop koesteren bij de wensenmuur

Als je zelf zo’n gigantisch leuke tijd beleeft, is het wel fijn om even stil te staan bij het geluk van anderen. Het gezinnetje houdt daarom halt bij de wensenmuur, waar ze hun vrienden en familie (en stiekem ook zichzelf) fijne dingen toewensen.

6. Chillen in de spiegeltent

Na zo’n goedgevulde dag moet stevig uitgerust worden. In de gezellige spiegeltent op het Steenplein vloeit de warme chocolademelk rijkelijk, afgewerkt met toefjes slagroom.

Ook hartverwarmende avonturen beleven tijdens Winter in Antwerpen? Tot 6 januari 2019 kan je in de Koekenstad terecht voor een stevige portie winterpret. Ga er een ritje maken in het reuzenrad, kicken op de tubingbaan, het nieuwe jaar vieren met een prachtig vuurwerk of de Chinese lichtjes bewonderen in de ZOO. Ontdek wat er daarnaast nog op het programma staat via www.winterinantwerpen.be.