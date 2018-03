Wil je graag op reis in paasvakantie maar mag het niet te veel kosten? Dit zijn de goedkoopste Europese bestemmingen KVDS

24 maart 2018

16u48

Bron: Post Office, Business Insider 0 Reizen De Britse financiële keten Post Office Travel Money heeft voor de tiende keer zijn City Costs Barometer gepubliceerd en een lijst gemaakt van de goedkoopste plaatsen om op reis te gaan in Europa. Je kan al een weekendje weg voor 188 euro.

Om de lijst samen te stellen gebruikte Post Office prijsschattingen van nationale en regionale toeristenkantoren en gemiddelde prijzen van de website hotels.com, waarop je accommodatie kan boeken. Zo werd telkens de kost berekend van een weekend voor twee in 36 Europese steden.

Er werd onder meer gekeken naar de gemiddelde prijs van een verblijf van twee nachten voor twee volwassenen in een driesterrenhotel, de gemiddelde prijs van een driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn, een koffie, een cola, een biertje en een glas wijn, het transport van een naar de luchthaven met trein of bus, een kaart om 48 uur vrij het openbaar vervoer te gebruiken, een tour van de bezienswaardigheden en een bezoek aan een groot museum, een galerij of erfgoed. Dit is de top 10.

10. Lille (Frankrijk): 239,03 euro

Kop koffie: 3 euro

Pintje: 6,11 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 65,23 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 10,35 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 9 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 108,68 euro

9. Lissabon (Portugal): 238,92 euro

Kop koffie: 1,56 euro

Pintje: 2,07 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 53,85 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 6,21 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 13,57 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 113,25 euro

8. Athene (Griekenland): 229,27 euro

Kop koffie: 2,59 euro

Pintje: 3,94 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 42,45 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 12,42 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 9,32 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 102,96 euro

7. Praag (Tsjechië): 228,63 euro

Kop koffie: 2,36 euro

Pintje: 1,54 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 54,02 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 2,73 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 9,41 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 106,39 euro

6. Moskou (Rusland): 228,38 euro

Kop koffie: 2,48 euro

Pintje: 4,04 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 54,81 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 15,52 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 6,44 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 91,52 euro

5. Boedapest (Hongarije): 209,93 euro

Kop koffie: 1,92 euro

Pintje: 1,75 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 50,43 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 2,80 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 14,54 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 96,09 euro

4. Warschau (Polen): 206,52 euro

Kop koffie: 2,56 euro

Pintje: 2,05 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 48,62 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 2,25 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 6,14 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 107,53 euro

3. Riga (Letland): 196,96 euro

Kop koffie: 3,11 euro

Pintje: 3,11 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 74,96 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 2,38 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 10,35 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 70,93 euro

2. Vilnius (Litouwen): 189,36 euro

Kop koffie: 1,56 euro

Pintje: 2,59 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 48,84 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 1,45 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 10,36 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 101,81 euro

1. Krakau (Polen): 188 euro

Kop koffie: 2,05 euro

Pintje: 1,80 euro

Driegangenmaaltijd voor twee met huiswijn: 48,87 euro

Transfer van en naar de luchthaven (bus/trein): 4,10 euro

Kaartje voor openbaar vervoer (48 uur geldig): 6,14 euro

Twee nachten met twee in een driesterrenhotel: 89,23 euro