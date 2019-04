Wij reden mee met de eerste rechtstreekse Thalys-trein naar Disneyland Paris Korneel Dobbels

01 april 2019

15u00 0 Reizen Sinds gisteren rijdt de Thalys vanuit Antwerpen en Brussel rechtstreeks naar Marne-la-Vallée bij Disneyland Paris. Onze reporter Korneel Dobbels zat mee op de eerste trein vanuit Brussel-Zuid en stond amper anderhalf uur later voor het eerst in Disneyland.

31 maart vormde het startschot voor de nieuwe Thalys-route vanuit België en Nederland naar Marne-la-Vallée en Roissy Charles-de-Gaulle. Antwerpen en Brussel zijn nu rechtstreeks verbonden met het oosten van Parijs. De trein werd voor de gelegenheid volledig uitgedost met Disney-figuren. Buzz Lightyear, Mickey Mouse en co. lachen de reizigers vanop het spoor toe. Het personeel van de trein was minstens even vriendelijk en bevond zich volledig in de Disney-sfeer. Ook als reiziger was het gemakkelijk om je nog voor aankomst in Disneyland te wanen. Een diadeem met de muizenoortjes van Mickey en Minnie (met strik) lagen klaar op de zetels om deze bijzondere dag te vieren. Versgebakken koekjes in de vorm van Mickey Mouse werden uitgedeeld en de kleinsten onder ons kregen daarbovenop nog een kleurboek en -potloden om de korte reis korter te maken.

(lees verder onder de foto)

Samen met mijn reisgezel mocht ik plaatsnemen in de Premium-categorie. De rode zetels zaten comfortabeler dan ik van een treinstoel gewoon ben en de hoofdleuning past perfect voor wie even een kort (of langer) dutje wil doen. Het slaapmasker en de bijhorende oordoppen die ons werden aangeboden, kwamen hierbij goed van pas. De uitklaptafels op de rug van de zetels voor ons waren proper en gebruiksvriendelijk. ‘s Ochtends kregen we bij de heenreis een sober ontbijtje aangeboden. Op de terugreis was er een heerlijk avondmaal (met een keuze uit twee opties) voorzien.

(lees verder onder de foto)

Voortaan rijden er dagelijks twee treinen heen en terug van en naar Disneyland Paris. De reistijd vanuit Antwerpen-Centraal bedraagt 2 uur en 20 minuten. Wie vanuit Brussel-Zuid vertrekt staat op amper 1 uur en 33 minuten al aan de thuisbasis van menig kinderdromen. Door het hoge comfort van de treinreis en de goede dienstverlening van het personeel, voelt het alsof je vliegensvlug op de bestemming bent. Op extreem drukke dagen kan je langer bij de populairste attracties in de rij staan. Gelukkig hadden we FastPasses gekregen waarmee we die rijen konden afsnijden.

Meereizen met de Thalys kan vanaf 29 euro. In Premium starten de prijzen aan 75 euro. Kinderen kunnen al mee vanaf 15 euro. Het kindertarief voor Premium start aan 30 euro. Meer info is te vinden op de site van Thalys.