Wie naar Spanje wil moet vanaf maandag negatieve coronatest kunnen voorleggen

Traditioneel overwinteren heel wat Belgen in Spanje, maar vanaf 23 november mogen ze niet zomaar het land binnen. Iedereen die via het vliegtuig of met de boot voet aan grond zet, moet een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat komt omdat Spanje ons land als hoogrisicogebied aanschouwt. De negatieve PCR-test mag maximaal 72 uur op voorhand uitgevoerd zijn.

Belgen die naar Spanje willen, moeten zich sowieso eerst online registeren. Het bewijs van de negatieve test zal in dat formulier moeten geïntegreerd worden. De reizigers ontvangen dan een QR-code die vereist is bij aankomst.

Rode zone

Indien de procedure uitzonderlijk niet elektronisch uitgevoerd wordt, zal een fysiek bewijs van de negatieve PCR-test aanvaard worden. Dat mag opgesteld zijn in het Spaans of het Engels. Het is dan aan de luchtvaartmaatschappijen en rederijen om na te gaan of reizigers wel degelijk zo’n attest op zak hebben.

Buitenlandse Zaken benadrukt wel dat het grootste deel van Spanje nog steeds een rode zone is, naar het land reizen is dus ten zeerste afgeraden. Wie terugkeert uit een rode zone wordt gevraagd een zelfbeoordelingsvragenlijst in te vullen via het PLF-formulier. Op basis daarvan krijgt de reiziger het advies om al dan niet tien dagen in quarantaine te gaan.