Wie met Ryanair naar Ibiza vliegt, mag geen alcohol uit de taxfree meer drinken aan boord mvdb

05 juni 2018

14u59

Bron: The Sun Wie met Ryanair voortaan naar het Spaanse party-eiland Ibiza vliegt, mag aangekochte alcohol in de taxfreewinkels niet meer consumeren op het vliegtuig, schrijven Britse media. Al te vaak zorgen dronken passagiers voor problemen aan boord, en daar wil de Ierse lagekostenmaatschappij komaf mee maken.

Voor sommige vakantiegangers is de vlucht naar Ibiza blijkbaar al het startschot om hun vakantie flink drinkend in te zetten. De taxfreewinkels op de luchthavens varen er wel bij, maar het leidt aan boord geregeld tot problemen met andere passagiers en het cabinepersoneel.

Alle alcohol die in de dutyfree (het synoniem van 'taxfree') of ergens anders wordt aangekocht, moet worden verpakt in een geschikt stuk handbagage die kostenloos in het ruim wordt geplaatst. Het pakket zal worden gelabeld, luidt het in een e-mail die Ryanair stuurde naar reizigers die een vlucht naar Ibiza hebben geboekt.

Het is de prijsvechter menens. "Wie tekenen van asociaal gedrag vertoont of alcohol aan boord probeert te smokkelen, moet het toestel verlaten en komt niet in aanmerking voor een eventuele compensatie of terugbetaling", luidt het nog.

Doet Ryanair alcohol op Ibizavluchten dan definitief in de ban? De e-mail maakt er geen melding van. Alcoholische dranken kunnen wellicht nog wel worden aangekocht bij het cabinepersoneel. Ryanair vliegt dagelijks vanuit Brussels South (Charleroi) naar Ibiza.