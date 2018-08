Wie koopt bij een straatverkoper in Salou, riskeert 300 euro boete mvdb

23 augustus 2018

23u05

Bron: El País 0 Reizen Mensen die spullen kopen bij straatverkopers, riskeren vanaf nu 300 euro boete in de noordoostelijke Spaanse badplaats Salou. De verordening die goedgekeurd werd door de gemeenteraad, is sinds deze week van kracht. Directe aanleiding is een incident twee weken geleden waarbij twee agenten lichtgewond raakten toen ze probeerden enkele straatverkopers te arresteren.

Nagenoeg elke Spaanse badplaats en toeristische stad heeft 'top manta', veelal Afrikaanse straatverkopers die namaakproducten zoals tassen, horloges, schoenen, zonnebrillen en kleding te koop aanbieden.



Winkeliers klagen hierover steen en been, maar het fenomeen is moeilijk in te dijken. Door hun waar op een laken uit te rollen, kunnen de 'top manta' snel opkrassen als de politie in de buurt is.

Het gemeentebestuur van Salou komt met een nieuwe aanpak. Vanaf nu worden kopers geviseerd. Indien de Spaanse dan wel buitenlandse klanten spullen kopen, riskeren ze 300 euro boete. De gemeente die ook bij veel Belgische vakantiegangers populair is, introduceert ook een bewustmakingscampage waarin de onwettelijkeid van straatverkoop wordt uitgelicht.



De eveneens Catalaanse badplatas Calafell hanteert al langer een soortgelijk beleid. Wie op straat spullen koopt, riskeert een boete die zelfs kan oplopen tot liefst 20.000 euro. Dit is naargelang de waarde van het gekochte product. De straatverkopers zelf riskeren in Calafell 300 euro boete.



Ook Barcelona treedt op tegen straatverkoop, maar laat kopers ongemoeid. Verkopers riskeren ginds 50 euro.

