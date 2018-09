Wie kiezels van strand uit Abba-film Mamma Mia! meepikt, riskeert 1.000 euro boete mvdb

24 september 2018

16u57

Bron: The Guardian 0 Reizen Het idyllische strand Lalaria Beach op het Griekse eiland Skiathos kampt met een probleem: al te vaak nemen toeristen witte kiezels mee als souvenir waardoor het kiezelstrand dreigt te verdwijnen. Op Lalaria Beach werden destijds enkele scènes van de Abba-film Mamma Mia! ingeblikt.

Het vervolg op de kaskraker uit 2008 doet het prima in de filmzalen, wat voor een nieuwe toeristentoeloop zorgt. Huwelijksceremonies op het strand of vernieuwing van de huwelijksgeloften zitten daardoor erg in de lift. Sommige genodigden en ook gewone toeristen, nemen graag een stenen aandenken mee, maar dat kan niet langer ongestraft.

Al in 2014 gingen er stemmen op om boetes uit te delen, sinds deze zomer is deze maatregel van kracht. Wie met de marmeren steentjes wordt gepakt, riskeert een boete die kan oplopen tot 1.000 euro. Niet alleen op het strand, maar ook op de cruiseboten zijn waarschuwingen aangebracht. De politie kan zelfs aan boord komen en desnoods verdachten fouilleren. De havenmeester hoopt op een afschrikkend effect.



Wie vanaf de luchthaven van Skiathos na een vakantie terugvliegt en alsnog wroeging krijgt, kan toch nog zijn stenen kwijt. Sinds vorige week staan in het luchthavengebouw speciale containers waarin de stenen kunnen worden gedumpt. No questions asked. De initiatiefnemers zijn na enkele dagen al zeer te spreken over het voorlopige resultaat, want de boxen raken aardig gevuld.