Wie de zon mist, kan hier op vakantie

29 januari 2018

Februari is een korte maand, maar gevoelsmatig zou ze weleens láng kunnen duren door dat aanhoudende gebrek aan warme zonnestralen. Wil je de komende weken aan onze grijze hemel ontsnappen, dan kan je onder meer op deze bestemmingen terecht.

La Palma

De bekendere Canarische Eilanden zijn Lanzarote en Tenerife, maar ook La Palma is geen foute keuze. Door de prachtige natuur doet het zijn bijnaam La Isla Verde (het groene eiland) alle eer aan. The Independent raadt aan om na de krokusvakantie te boeken om de grote drukte en de forse hotelprijzen te slim af te zijn. De temperaturen zijn volgende maand nog niet echt zomers, maar wel aangenaam, zeker in het zonnetje.

Costa Rica

Nog meer natuurschoon vind je op Costa Rica, met zijn vele vulkanen, regenwouden, lagunes, riffen en wilde dieren. Allemaal te bewonderen in de indrukwekkende nationale parken van het Centraal-Afrikaanse land. De temperaturen zijn er het hele jaar door tropisch.

Senegal

Meer fan van giraffen en neushoorns? In Senegal kom je ze ongetwijfeld tegen op safari. Ook in Senegal is het hele jaar door zomers warm. Van november tot mei valt er in principe zelfs geen neerslag.

Patagonië

Adembenemende berglandschappen zijn je deel in Patagonië, met onder meer het Nationaal Park Torres del Paine in Chili. Je kan er wandelen met zicht op blauwe ijsbergen of een boottochtje op het Pehoemeer maken. Je kan helemaal verder naar het zuiden doorreizen, tot Ushaia. De eerste drie maanden van het jaar is het zomers warm in Patagonië.

Basilicata

Matera, gelegen in de Zuid-Italiaans regio Basilicata, is volgend jaar de culturele hoofdstad van Europa. The Independent tipt een bezoek aan de oude stad daarom nog dit jaar om de verwachte toestroom aan cultuurliefhebbers in 2019 te mijden. De vele grotwoningen uitgehouwen in rotsen - de UNESCO-werelderfgoed - zijn zeer de moeite om te bezichtigen. Mel Gibson's The Passion of the Christ (2004) is deels in Matera opgenomen. Je kan overnachten in het luxueuze hotel Palazzo Gattini, een 15de eeuws paleis naast de kathedraal van Matera. Vanaf april klimmen de temperaturen daar minstens boven de 15 graden.

Kreta

Een klassieker, Griekenlands grootste eiland. Bijzonder is het om erheen te trekken in de lente, als de temperaturen rond de 25 graden dansen en de wilde bloemen bloeien.

Turkije

Nog zo'n klassieker, en eveneens een aanrader om er in mei heen te reizen, ruim voor de zomerse drukte. The Independent stelt het kuststadje Selimiye op het schiereiland Bozburun in Zuid-Turkije voor, met restaurants en bars aan het water. Vanaf mei is het er meestal warmer dan 20 graden.