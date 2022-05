Wie boekt voor de zomer, bespaart niet op reisbudget: “Het mag langer en luxueuzer”

Bemidde­lings­po­ging bij Ryanair na staking cabineper­so­neel

Directie en vakbonden bij Ryanair zitten in de loop van volgende week rond de tafel in een poging om via bemiddeling een uitweg te vinden uit het sociaal conflict. Dat melden de christelijke vakbonden ACV Puls en CNE. De stewardessen en stewards die in België wonen, legden vorige week drie dagen het werk neer. Dat leidde tot honderden geschrapte vluchten op de luchthavens van Zaventem en Charleroi.

29 april