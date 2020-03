Wie aankomt op Zaventem, moet twee weken in quarantaine PhG

25 maart 2020

15u07 324 Reizen Elke reiziger die aankomt op Brussels Airport, krijgt sinds vandaag een brief met instructies. Hij of zij moet veertien dagen in thuisquarantaine.

“De federale overheid heeft besloten dat elke aankomende passagier vanaf woensdag 25 maart een informatieblad moet krijgen waarop de in België geldende social distancing regels staan en die het medisch advies meegeeft aan elkeen die aankomt om zichzelf 14 dagen thuis in quarantaine te plaatsen. Brussels Airport werkt hier graag aan mee en zorgt voor de goede uitvoering hiervan”, aldus de woordvoerster van de luchthaven.

Ook “een naaste” die de passagier gaat oppikken op de luchthaven, “is onderworpen aan dezelfde voorwaarden”, zo staat in de instructies. Wie dus een familielid een lift naar huis geeft, moet ook 14 dagen in afzondering.

Ook nieuw in de luchthaven is dat passagiers die vanuit Italië of Spanje aankomen, voortaan langs Pier B moeten passeren. Dat is de toegang waar normaal reizigers uit niet-Schengen landen aankomen en waar dus een paspoortcontrole van kracht is. Buitenlanders die geen geldige reden hebben om naar ons land te komen, worden teruggestuurd.

