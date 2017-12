West-Australië: dat is prachtige natuur en veel wildlife (hallo, Flipper en Skippy!) Arne Down Under: Vlog 26 Redactie

Arne viert zijn verjaardag in het ruwe maar prachtige West-Australië. Hij leert barbecuen en vissen met een echte "Ozzy". Hij spendeert ook een aantal dagen met twee schitterende vrouwen. En Flipper de dolfijn en Skippy de kangoeroe komen ook eens hallo zeggen.

Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog ‘Arne Down Under’ op HLN.

Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.