Wereldwijde chaos op luchthavens door problemen met check-in mvdb

13u34

Bron: Belga 23 REUTERS Passagiers aan een incheckbalie. Archieffoto. Reizen Op tal van luchthavens wereldwijd heerst chaos door problemen met het check-insysteem. Dat berichten Britse en Amerikaanse media. Zo worden problemen gesignaleerd in Londen, Parijs, Singapore, Johannesburg, Zurich, Melbourne en Washington DC. Ook in Zaventem waren er deze voormiddag een kwartier lang moeilijkheden.

De problemen zouden gestart zijn rond 11.30 uur. De crash deed zich voor bij de check-insoftware van Amadeus Altea, schrijft The Telegraph. Die software wordt gebruikt door zo'n 125 luchtvaartmaatschappijen.



Brussels Airlines is alvast niet betrokken, zegt woordvoerder Geert Sciot aan persagentschap Belga. Wel waren er even problemen op Brussels Airport bij enkele andere maatschappijen. Na een kwartier waren die echter opgelost. Op de luchthavens van Charleroi en Luik worden geen problemen gemeld.

Ook KLM is getroffen. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij zegt via Twitter aanhoudende technische problemen te hebben. Daarmee antwoordt KLM op een vraag over computerproblemen op de nationale Nederlandse luchthaven Schiphol nabij Amsterdam. Woordvoerders van KLM en Schiphol konden daar niet direct meer informatie over geven.



Gatwick, een van de Londense luchthavens, bevestigt via Twitter dat luchtvaartmaatschappijen problemen hadden, maar dat die verholpen zouden zijn.