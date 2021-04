Weer een Italiaans dorpje dat huizen verkoopt voor 1 euro

Ook Malediven willen toeristen lokken met vaccins

19 april Vóór de pandemie kregen de Malediven gemiddeld 1,7 miljoen toeristen over de vloer. Dat zegt veel over het belang van de toeristische sector voor de eilandengroep in de Indische Oceaan. Vorig jaar viel dat aantal terug naar 555.000, wat toch meer dan verwacht was. Maar minister van Toerisme, Abdulla Mausoom, wil dat getal graag nóg opkrikken en is bereid daar vaccins voor in te zetten als lokaas.