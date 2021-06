“Weer dat uniform aantrekken: zalig. Ook al gaat rits niet meer zo makkelijk dicht”: Stewardess en piloot kijken uit naar volle vliegtuigen

Afgaand op hun lichtrode huidskleur hebben Tim Lebegge en Delphine Mares zon en rust gepakt in het Spaanse Alicante, en dat was nodig. Als stewardess en instructrice stoomt Delphine volop stewards klaar voor komende zomer. Ook piloot Tim, die vanaf juli onder een tijdelijk contract vliegt, hoopt op een drukke zomer. Dat de toestroom al begonnen is, voelen ze sinds de regering in april het licht op groen zette voor niet-essentiële reizen. Nu ook het Overlegcomité de test- en quarantaineregels versoepelde, is er licht aan het einde van de tunnel.