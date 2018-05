Weekje zonvakantie blijkt geboekt met spookvluchten: reistijd 46 uur Ton Voermans

04 mei 2018

22u51

Bron: AD.nl 0 Reizen Even lekker naar de zon, dachten de Nederlandse Minouk Timmers (43) en haar vriend Mark Rijpma (46). Hun all-inclusive reis naar Hurghada in Egypte blijkt te zijn geboekt met spookvluchten. "De heenweg duurde 30 uur, de terugvlucht gaat 16 uur duren. We zijn gewoon opgelicht."

Twee dagen voor vertrek ging het al mis. De vlucht van Amsterdam naar Hurghuda bleek niet te bestaan. "Of we via Düsseldorf konden gaan. We wilden zo graag op vakantie dat we dit maar hebben geaccepteerd. Maar toen we daar eenmaal waren met de bus mochten de piloten niet meer vliegen in verband met hun rusttijd", aldus Timmers. "Wij kwamen in een hotel, anderen dat niet eens. Uiteindelijk kwamen we na 30 uur aan." De vliegtijd had 5,5 uur moeten zijn.



Het weekje aan de Rode Zee was fijn totdat donderdag duidelijk werd hoe de terugreis zou verlopen. "Het hotel was heerlijk, maar je bent door alle ellende dagelijks bezig met je vluchten." Morgen - op Bevrijdingsdag - gaan ze naar huis. "Ook de terugvlucht naar Schiphol bestaat niet. We moeten naar Hamburg vliegen en dan met de bus naar Schiphol. Dat gaat weer minimaal 16 uur duren. Als alles goed gaat zijn we 6 mei om half een 's nachts in Amsterdam en dan nog naar huis."

Vooropgezet plan

Timmers en Rijpma hadden een all-inclusive reis geboekt. 738 euro per persoon voor een week, inclusief de vlucht. "Echt niet de goedkoopste die we konden vinden. De vluchten die we voorgehouden kregen bleken gewoon niet te bestaan. Dit was een vooropgezet plan."



144 Nederlanders zijn zo het schip ingegaan, hebben Timmers en haar vriend uitgezocht. Het gros boekte via vakantiediscounter.nl, Timmers bij Alltours. Klagen helpt niet: de reisbureau's kopen van elkaar. Zo belooft de Vakantiediscounter in een e-mail aan Rijpma de zaak 'hogerop'aan te kaarten bij Alltours. "Ze wijzen naar elkaar en sturen ons de woestijn in."

"Prettig gesprek"

Timmers: "Het is heel stil sinds mijn partner vanmorgen nog een 'prettig' gesprek heeft gevoerd met Alltours. Ze komen werkelijk met niets en schuiven nu alles naar onszelf toe. We moeten zelf maar iets beters regelen. We willen niet naar Hamburg, maar gewoon naar Schiphol. Wij denken dat ze morgen op Hamburg landen omdat dat gewoon het goedkoopst is."

Timmers en Rijpma doen hun verhaal om anderen te waarschuwen. Maar checken of het klopt is lastig. "Een leek kan nooit zien of alles goed is," zegt Paul Vaneker van EU-Claim. "Er worden door tussenpersonen stoelen en reizen verkocht en later kijken ze wel hoe een en ander georganiseerd kan worden. Al Masrya vliegt weleens, maar op Schiphol annuleren ze bijna alles. Dan zijn er problemen met vergunningen om te mogen landen en dergelijke. Dan krijgen passagiers het aanbod om een paar dagen later te vliegen, of vanaf een andere luchthaven."

Het lukt bij deze maatschappij gewoon niet om je recht te halen Paul Vaneker

EU-Claim is gespecialiseerd in geld terugvorderen bij vertraging. Deze meivakantie zijn er volgens het bedrijf meer mensen het slachtoffer geworden van spookvluchten. Vaak betreft het vluchten via kleine chartermaatschappijen uit Egypte of Roemenië. Timmers en haar reisgenoten hebben op grond van Europese consumentenregels recht op 600 euro schadevergoeding vanwege de vertraging, maar deze zaak neemt het EU-Claim niet aan. "Al Masrya Universal Airlines reageert niet op brieven, komt niet opdagen bij rechtszaken en heeft in Europa geen geld gestald. Het lukt gewoon niet om je recht te krijgen. Als mevrouw een annuleringsverzekering had, kan ze de verloren vakantietijd door de extra reistijd claimen. En als je een rechtsbijstandverzekering hebt dan kun je eisen dat er een zaak van gemaakt wordt. Dan koopt de rechtsbijstandverzekering het af door je die 600 euro te geven."



Geen van de betrokken reisorganisaties was telefonisch bereikbaar voor commentaar.