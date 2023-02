Weekendje Den Haag in vijf toptips: wat moet je zeker doen en zien? En waar kan je zalig overnachten?

Wat moet je zeker doen?

Ben je iemand die graag alles van een stad wil zien? Wrijf dan je kuiten in en beklim de 288 treden van de Grote Kerk, ook gekend als Haagse Toren of Sint-Jacobskerk. Op de top van dit 15e-eeuwse monument openbaart zich een schitterend zicht over Den Haag en haar badplaatsen. Ieder weekend kan je intekenen voor een bezichtiging in het bijzijn van een gids die de rondleiding opluistert met weetjes en anekdotes.

Na te hebben genoten van een helikopterview over de stad, ben je klaar om de plekjes van je voorkeur van naderbij te gaan verkennen. In de Nutstuin aan de voet van de toren kan je bijvoorbeeld in alle rust luisteren naar de klanken die de oude speeltrommel van de Grote Kerk of de stadsbeiaardier laat opklinken.



Meer info: Dehaagsetoren.nl, 7,5 euro.

Volledig scherm De toren van de Grote of Sint-Jacobskerk kan je in het weekend met een gids beklimmen. © ThinkStock

Wat moet je zeker bezoeken?

Wie fan is van Scarlett Johansson in Girl with a Pearl Earring, of gewoon van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw, kan niet om het Mauritshuis in het hart van de stad heen. Het befaamde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt er te blinken, naast onder meer topstukken van Rembrandt van Rijn en Frans Hals, alsook Het puttertje van Carel Fabritius, werken die eeuwen na hun onthulling nog steeds en masse kunstliefhebbers beroeren.

Zo inspireerde Het puttertje de Amerikaanse schrijfster Donna Tartt nog tot het schrijven van haar gelijknamige roman én daaropvolgend wegkapen van een Pulitzerprijs voor de literatuur.



Meer info: mauritshuis.nl, 19 euro.

Volledig scherm In het Mauritshuis bewonder je topstukken zoals 'Meisje met de parel' van Johannes Vermeer en 'Venus poogt Adonis van de jacht te weerhouden' van Peter Paul Rubens.

Wat moet je zeker zien?

Je kan natuurlijk niet naar Den Haag zonder de zee te hebben gezien. Onderneem tijdens je trip daarom zeker een romantische wandeling langs de stranden van Scheveningen en Kijkduin: goed voor 11 kilometer uitwaaiplezier.

Als kers op de taart vind je in de duinen van Kijkduin een indrukkend betreedbaar kunstwerk van James Turrell: Hemels Gewelf. Het nodigt uit om plaats te nemen op een ligbank voor twee waar je je vergaapt aan het spel van licht en lucht boven je hoofd. Is er iets romantischer dan samen naar de wolken kijken?



Meer info: Machiel Vrijenhoeklaan 175, Kijkduin, gratis.

Volledig scherm 'Hemels Gewelf' van James Turrell in Kijkduin. © DenHaag.com

Waar moet je zeker eten?

De romantiek nog verder laten oplaaien? Stem af op theesalon Waterkant, dat je bereikt met een pontje of via een parkweg. Het theehuisje ligt verscholen in het Westbroekpark, dat op zich al ruimschoots de moeite loont voor een wandeling tussen het groen en de Schotse Hooglanders. Dankzij de beschutte ligging profiteer je er optimaal van de voorjaarszon.

En geen nood: op de kaart staat meer dan thee (en high tea) alleen. Onder andere een selectie ‘tosti’s’, wraps en broodjes, salades, gebak en wisselende dagverse specialiteiten. Zit het weer mee, kan je een roeibootje huren en/of je picknick laten inpakken.



Meer info: dewaterkant.nl, Picknick: 60 euro voor twee inclusief 1,5 uur roeien, 65 euro in het weekend, 21 euro zonder roeibootje.

Volledig scherm © Getty Images

Waar moet je zeker overnachten?

Omdat het bruisende Den Haag nog zoveel meer te bieden heeft, doe je jezelf een plezier door een overnachting (of meer) te boeken in NH Atlantic Den Haag****. Het strand van Kijkduin ligt voor de deur, dus je staat zo vanuit je kamer in het zand. Alle 152 kamers hebben bovendien grote ramen en een balkon, met een prachtig uitzicht op de zee of de duinen.

Er is ook een rechtstreekse busverbinding waarmee je binnen 20 minuten in het centrum van Den Haag bent, zonder parkeerstress dus.



Volledig scherm Het viersterrenhotel NH Atlantic Den Haag. © HLN Shop

