We reizen anders, dus komt Samsonite met ‘koffer van de toekomst’: de handigste valies opent... vooraan

Sinds we vaker dichter bij huis op reis gaan, wordt onze reis belangrijker dan onze bestemming. We leven van plek tot plek en de Amerikaanse bagagefabrikant Samsonite zag daarin voldoende aanleiding om hun klassieke valies een remake te geven. Revolutionair? Best wel, al is de idee erachter vrij simpel: keer het eens om. Erik Sijmons, designer bij de Europese hoofdzetel van Samsonite in Oudenaarde, werkte het idee samen met het Mechelse ontwerpbureau Achilles Design uit.

De tijd dat we onze koffer thuis volpropten en op onze bestemming openklapten, lijkt voorbij. “Mensen willen op elk moment van hun reis hun valies makkelijk kunnen opendoen: in de trein, in de autokoffer, noem maar op”, zegt Erik Sijmons, senior design director bij Samsonite.

“De trend van ‘slow travel’ is in opmars: mensen trekken er op uit met de auto of de trein en leven meer van plek tot plek.” Met de vraag hoe een valies aan de nieuwe eisen van toegankelijkheid en gebruiksgemak kan voldoen, trok Sijmons samen met het externe ontwerpbureau Achilles Design uit Mechelen aan de slag. “De koffers die we tot voor kort kenden, zijn fel op vliegreizen gericht. Een koffer die het grootste deel van je reis in het ruim van een vliegtuig zit, is één ding. Maar als je tijdens je reis vaak je koffer nodig hebt, veranderen je noden. Hoe maak je zo’n koffer dan functioneel?”, herinnert Lukas Van Campenhout, expert industrieel ontwerp bij Achilles en professor productontwikkeling aan de Universiteit Antwerpen, zich de ontstaansgeschiedenis van de nieuwe IBON-kofferlijn.

De koffer van de toekomst opent niet aan de zijkant, maar voorlangs. Poepsimpel, maar het zorgt er wel mooi voor dat je de koffer beter kan gebruiken. “Door de nieuwe opdeling blijft de oppervlakte van het nieuwe model zowel dicht als gesloten gelijk. Dat maakt in een treincoupé, een hotelkamer of je autokoffer een groot verschil”, zegt Ward Vancoppenolle, senior ontwerper bij Achilles Design. “Ook wanneer je thuis inpakt, kan je makkelijk met een open valies van kamer tot kamer gaan en door de vele handvaten draag je hem ook opengeklapt makkelijk de trap op en af”, voegt Sijmons toe. De inhoud van de koffer wordt op zijn plaats gehouden met een kliksysteem, waarbij een verschuifbaar vlak de inhoud aanduwt zodat alles netjes op zijn plaats blijft. Na vier jaar van ontwerpen, bouwen en testen rolt Samsonite de nieuwe valies wereldwijd uit. Er lopen voor de IBON-koffers meerdere wereldwijde patentaanvragen. De koffer is al op de markt in Europa en de VS en wordt momenteel op de Aziatische markt gelanceerd. Volgens Van Campenhout zijn de reacties lovend. “Gebruikers maken spontaan YouTube-filmpjes met enthousiaste reviews, en dat is meestal een goed teken”, weet Van Campenhout.

Volledig scherm De nieuwe valies gaat niet aan de zijkant open, maar voorlangs. © Samsonite

