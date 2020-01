We reisden mee met eerste nachttrein van België naar Oostenrijk: “Naar Innsbruck met vliegtuig of trein? Keuze is snel gemaakt” LH

21 januari 2020

15u58

Bron: VTM NIEUWS 13 Reizen Na 17 jaar kan je opnieuw een nachttrein nemen vanuit ons land. De eerste nachttrein die sinds 2003 halt hield in ons land, is deze ochtend veilig en op tijd aangekomen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Wij reisden mee.

Gisterenochtend kwam in het station Brussel-Zuid kort voor 11.00 uur zoals gepland de ‘Nightjet’ aan, na een rit van een dikke 14 uur. De trein vertrok gisteren om 18.04 uur opnieuw en kwam deze ochtend om 8.30 uur aan in Wenen. Reiziger Jan Lanckman heeft geen schrik van een nachtje op de trein: “Ik heb al nachtvluchten gedaan en slapen doe je toch, met 5 à 6 uur heb je wel een nacht gehad.”

Om 21 uur moet het al stil worden in de trein, maar wie meereist, wordt de volgende ochtend wakker met een prachtig zicht. Ook reiziger Evert Van Deun is alvast overtuigd: “Hoe je het ook draait of keert, ik kan naar Innsbruck vliegen in een uur, maar dan stoot ik zoveel uit, dus dan is de keuze snel gemaakt.”

Hoeveel kost zo’n rit naar Wenen? Voor 30 euro heb je een ticket voor een gewone zitplaats. Een slaapcoupé kost 70 euro, ongeveer evenveel als een vliegtuigticket. En wie er 140 euro voor overheeft, krijgt een hele coupé die hij kan delen met vrienden. De reis Wenen-Brussel met de trein leidt tot tien keer minder CO2-uitstoot dan dezelfde reis met het vliegtuig, benadrukken de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB en onze NMBS.

Twee keer per week

Voortaan kan je twee keer per week ‘s nachts de reis maken tussen Oostenrijk en België, via Duitsland en met in België haltes in Luik, Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Vanuit Brussel kan je op maandag en donderdag richting Oostenrijk vertrekken. In de omgekeerde richting vertrekt de nachttrein op zondag en woensdag. Er zijn stops in onder meer de Duitse steden München, Nürnberg en Passau, en in Oostenrijk in Innsbruck, Linz en Wenen.

Voor de verbinding werken de ÖBB en de NMBS samen. Onze treinmaatschappij levert niet alleen de locomotief voor het Belgische gedeelte van de reis, maar ook treinbegeleiders en treinbestuurders.

